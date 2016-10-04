Всю жизнь человек идет на компромиссы.

Тяжело рано вставать? – можно пораньше лечь спать

Жмут ботинки? – разносим.

Скучно учиться на финансиста? – привыкнем. Да и платят неплохо.

Красивая девушка не ответила взаимностью? – ничего. Сойдет и подруга – с лица воду не пить.

Ненавидишь свою работу? – так надо за ипотеку платить и достраивать дачу.

Ты хочешь поехать на рыбалку в Астрахань, но семья требует отдых в проклятом Кемере.

Едешь в Турцию, платишь ипотеку, живешь от пятницы до пятницы, от Нового года до майских, разнашиваешь свою жизнь, словно это тесные ботинки. А она все жмет и жмет без конца, до кровавых мозолей…

Каждый день все новые и новые компромиссы.

А потом ты свыкаешься с мыслью, что скоро в любом случае умрешь. И вот это – самый главный компромисс, на который тебе приходится идти