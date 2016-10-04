Всю жизнь человек идет на компромиссы.
Тяжело рано вставать? – можно пораньше лечь спать
Жмут ботинки? – разносим.
Скучно учиться на финансиста? – привыкнем. Да и платят неплохо.
Красивая девушка не ответила взаимностью? – ничего. Сойдет и подруга – с лица воду не пить.
Ненавидишь свою работу? – так надо за ипотеку платить и достраивать дачу.
Ты хочешь поехать на рыбалку в Астрахань, но семья требует отдых в проклятом Кемере.
Едешь в Турцию, платишь ипотеку, живешь от пятницы до пятницы, от Нового года до майских, разнашиваешь свою жизнь, словно это тесные ботинки. А она все жмет и жмет без конца, до кровавых мозолей…
Каждый день все новые и новые компромиссы.
А потом ты свыкаешься с мыслью, что скоро в любом случае умрешь. И вот это – самый главный компромисс, на который тебе приходится идти
компромиссы
Всю жизнь человек идет на компромиссы.
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