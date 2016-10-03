Я продувная бестия, я ведущий-эмпирик, я есмь ужас пустоцветных дураков, А. Джоли и однополых модераторов с федеральных каналов, там, где нужно стрельнуть харизмой, не весьма сильных, даже весьма слабосильных. Я изобрел второй закон термодинамики, по сравнению со мной Якубович – человек из массовки «Ходячих мертвецов», я жовиальный старичок с будущим, некогда корпулентный, а ныне похожий на солиста востребованного даже в Боливии бойз-бэнда.

Иван Вырыпаев, Дмитрий Маликов, Джон Малкович, Малаховы (оба), колченогие футболисты, Украина и Эстония, Ингеборга Дапкунайте и иже – все ждут шокирующего извержения великой электроэнергии на канале ТВ ЦЕНТР.

Просить прощения за эту велеречивую экспозицию я не буду, сегодня мой день, и ни насмешки всего мира, ни чей-нибудь ледяной тон меня не остановят.

Сегодня, в 16.35, премьера ток-шоу «Естественный отбор», над которым работало славных людей больше, чем над сериалом «Месть» в Америке, и я хочу этому коллективу пропеть осанну, как Обама – Хиллари.

Рецензию с переходом на личности я изготовлю позже, пока хочу открыть, что имею дело с профессионалами самого высокого калибра, и это касается всех уровней.

Программа, в общем, о том, что все мы имеем и полномочия, и право, и преференции жить в мире КАЧЕСТВЕННОМ.