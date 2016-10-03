Это было давно, много лет назад, в Нью-Йорке.

Я шел по одной из улиц, прилегающих к Центральному парку, – то ли по Пятой в районе “Плазы”, то ли по Сентрал парк вест, уже не помню, – и вдруг из ресторана вывалилась, со смехом и сигаретами, шумная веселая толпа.

Это были молодые еще офицеры – наверное, ветераны какого-то подразделения, – которые там, в ресторане у парка, что-то свое отмечали.

Может, морская пехота, я не силен в военной форме.

Но форма у них была хороша, и у многих медали, да и сами они были очень высокие, крепкие, красивые ребята – образцовые такие мужики с пропагандистского плаката, которые пошли служить в армию, сделали там карьеру, и все у них так хорошо, что они стали такими парадными красавцами.

И тут я о чем-то своем подумал.

- Ах, сволочи, – тихо сказал я по-русски.

Ну конечно, я думал вовсе не про этих военных.

Прекрасные, повторюсь, были военные, всем бы такими быть.

А подумал я про восьмидесятые-девяностые годы, про непрекращающийся, да и посейчас стоящий в ушах, стоит только о нем вспомнить, крик:

ВЫВЕДИТЕ ВОЙСКА ВЫВЕДИТЕ ВОЙСКА ОТОВСЮДУ ВОЯКИ ПРОКЛЯТЫЕ АМЕРИКА ЗА МИР А ВЫ С ТАНКАМИ ВАШИМИ РЖАВЫМИ КУДА ЛЕЗЕТЕ СВОБОДУ ГРУЗИИ СВОБОДУ ПРИБАЛТИКЕ СВОБОДУ ЧЕЧНЕ УЙДИТЕ УЙДИТЕ ОТОВСЮДУ СГИНЬТЕ УЙДИТЕ ФАШИСТЫ КОММУНИСТЫ ПЕРЕВОРОТЧИКИ ТАНКИ ПРОКЛЯТЫЕ ТАНКИ….

И вывели, и ушли.

И, в общем, сгинули.

А потом заглянули в тот самый большой мир, от лица которого и стоял этот громкий крик про мир и разоружение, а там – упс! – военные.

Красивые такие, высокие, с медалями, гордость общества.

Стоят, смеются – у дорогого ресторана возле Центрального парка.

И никто не говорит им, что они должны коллективно покаяться перед каким-нибудь Афганистаном, Ираком и прочей Панамой.

А если бы и сказал – я, например, – они бы только улыбнулись, с высоты своих метр девяносто.

- Это ты о чем вообще?

- А, это у вас так работала наша пропаганда в те годы?

- Ну, сочувствую, парень. В следующий раз не пропускайте удар.

И так во всем.

Мы сидим, слушаем, слушаем этот нескончаемый вой – про оккупацию чужой территории, про сбитый самолет, про нарушение международного права, про военные преступления, про отсутствие извинений, про патриотическую истерику, – слушаем, и уже даже почти что верим, почти хотим сделать так, как того требует неизвестно чей голос.

А потом все-таки заглядываем на минутку во внешний мир.

Так просто.

Ну, проверить – а у них как?

А там…

Сочувствую, парень.

Не пропускайте удар.