{ 3 октября 2016 }

Девичье трио Babymetal будет спасать хэви-метал в анимационном сериале

Рубрики: [Кино]  [Музыка]  

Участницы японской поп-метал группы Babymetal станут главными героинями анимационно-художественного сериала студии Warner Bros. Как сообщает Billboard, героини Yuimetal (Юи Мидзуно), Su-metal (Судзука Накамото) и Moametal (Моа Кикути) будут спасать свой любимый хэви-метал от одинокого бога по имени Кицуне. Причем на экране девушки появятся как в «живом» (в сериале будут представлены концертные выступления группы), так и в нарисованном виде: по сюжету, они будут преображаться в анимационных персонажей, проходя через секретный портал.

- Babymetal – невероятные и веселые, в их выступлениях сочетается поп-вокал, музыка жанра хэви-метал и отличная хореография в исполнении трех невероятно талантливых и подростков, – заявил президент Warner Bros. Animation and Warner Digital Series Сэм Реджистер. – Мы их большие поклонники и очень рады донести феномен Babymetal до широкого зрителя.

Съемки взяло на себя цифровое отделение студии Blue Ribbon Content вместе с Amuse USA. Продюсировать сериал будет создатель и менеджер Babymetal Ки Кобаяши. Дата выхода и название пока не объявлены.

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