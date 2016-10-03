{ 3 октября 2016 }

Майли Сайрус недоплатили

Рубрики: [Кино]  

Майли Сайрус пожаловалась на слишком маленькие гонорары за прославивший ее сериал «Ханна Монтана», выходивший на канале Disney. Артистка стала звездой в возрасте 13 лет, сыграв школьницу Майли Стюарт, которая живет двойной жизнью и в свободное от уроков время перевоплощается в поп-звезду Ханну Монтану.

— Я не была избалованным ребенком, мне просто хотелось быть на телевидении, — вспоминает Сайрус в интервью Elle. — В какой-то момент — они, наверное, убьют меня за такие слова — мне платили меньше всех на съемочной площадке, потому что я просто не знала порядка цен. Я просто думала: «Я могу быть на канале Disney! Конечно, я хочу это сделать».

По словам певицы, было довольно глупо использовать свое настоящее имя в сериале, потому что это отложило определенный отпечаток на ее дальнейшую карьеру.

— Моя мама поняла, как много людей готовы использовать меня в своих интересах, и наняла умных людей, которые могли бы меня защитить в этом плане. Я рада, что, когда я была моложе, меня оберегали, и в итоге сейчас я могу сама контролировать свою музыку, — подытожила Майли.

.


Похожие посты:


  1. Майли Сайрус довольна тем, что ее ассоциируют с сексуальностью

    2. Майли Сайрус довольна тем, что ее ассоциируют с сексуальностью

    Скандальная поп-звезда Майли Сайрус призналась, что полностью принимает свой новый «спорный» имидж: «Мне нравится, что меня ассоциируют с сексуальностью и панк-роком, где можно на все наплевать». Кроме этого, Майли Сайрус сравнила себя с панк-дивами Дебби Харри (Blondie) и [Читать...]


  2. Майли Сайрус познакомила Джо Джонаса с марихуаной

    3. Майли Сайрус познакомила Джо Джонаса с марихуаной

    Поп-звезда Майли Сайрус в своем интервью New York Times рассказала о том, как познакомила Джо Джонаса (член популярной группы Jonas Brothers) с марихуаной, когда они оба были тинейджерами, сообщает Rolling Stone. – Если хочешь покурить травку, ты ее [Читать...]


  3. Майли Сайрус захотела «войти в историю»

    4. Майли Сайрус захотела «войти в историю»

    R’n’B-певица Майли Сайрус объяснила, что при помощи своего провокационного выступления на MTV Video Music Awards она хотела «войти в историю». Майли появилась на сцене в нижнем белье телесного цвета, когда Робин Тик исполнял свой хит «Blurred Lines». Находящийся [Читать...]


  4. Порнофестиваль отказался от фильма Майли Сайрус

    5. Порнофестиваль отказался от фильма Майли Сайрус

    Организаторы Нью-йоркского фестиваля порнофильмов отказались от демонстрации видеоролика с участием Майли Сайрус. Шестиминутный черно-белый клип «Tongue Tied», который поп-звезда собиралась представить на фестивале, был снят фотографом Квентином Джонсом. – Мы убрали какое-либо упоминание о фильме Майли Сайрус и [Читать...]


  5. Майли Сайрус грозится перепеть Леонарда Коэна

    6. Майли Сайрус грозится перепеть Леонарда Коэна

    Поп-звезда Майли Сайрус призналась, что собирается сделать кавер-версию одной из песен Леонарда Коэна. Она выложила в своем инстаграме обложку знаменитого диска исполнителя «I’m Your Man» (1988) и подписала ее следующим образом: – Собираюсь перепеть это дерьмо. NME напоминает, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««
»»»

﻿