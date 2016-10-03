Майли Сайрус недоплатили

Майли Сайрус пожаловалась на слишком маленькие гонорары за прославивший ее сериал «Ханна Монтана», выходивший на канале Disney. Артистка стала звездой в возрасте 13 лет, сыграв школьницу Майли Стюарт, которая живет двойной жизнью и в свободное от уроков время перевоплощается в поп-звезду Ханну Монтану.

— Я не была избалованным ребенком, мне просто хотелось быть на телевидении, — вспоминает Сайрус в интервью Elle. — В какой-то момент — они, наверное, убьют меня за такие слова — мне платили меньше всех на съемочной площадке, потому что я просто не знала порядка цен. Я просто думала: «Я могу быть на канале Disney! Конечно, я хочу это сделать».

По словам певицы, было довольно глупо использовать свое настоящее имя в сериале, потому что это отложило определенный отпечаток на ее дальнейшую карьеру.

— Моя мама поняла, как много людей готовы использовать меня в своих интересах, и наняла умных людей, которые могли бы меня защитить в этом плане. Я рада, что, когда я была моложе, меня оберегали, и в итоге сейчас я могу сама контролировать свою музыку, — подытожила Майли.