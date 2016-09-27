Исполнитель роли Дорана Мартелла обижен на «Игру престолов»

Александр Сиддиг обвинил продюсеров «Игры престолов» в наплевательском отношении к исполнителям неглавных ролей в сериале. Сиддиг заявил, что лишь несколько ведущих актеров проекта действительно извлекают выгоду, получают хорошие деньги и имеют множество других привилегий, а основная масса исполнителей довольствуется маленькими гонорарами и не может при этом зарабатывать на других проектах из-за неудобного графика работы. Сиддиг исполнил в пятом сезоне «Игры престолов» роль правителя Дорна – Дорана Мартелла – и был неожиданно для себя убит в самом начале шестого сезона, хотя подписал контракт на съемки в еще четырех сериях. Этот факт он также обнародовал во время чата с поклонниками сериала «Стартрек», в котором он исполнял роль доктора Джулиана Башира.

- Вообще для актера невыгодно долго сниматься в неглавной роли в сериале, потому что это не дает возможность принять какие-то другие, более интересные и выгодные предложения, – разоткровенничался Александр. – Да, мы не зарабатываем на этом шоу столько, сколько могли бы предложить в другом месте, потому что они – «Игра престолов» и никому ничего не должны!

По данным Deadline, исполнители главных ролей в сериале Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер), Кит Харрингтон (Джон Сноу), Лена Хиди (Серсея Ланнистер), Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) и Николай Костер-Вальдау (Джейми Ланнистер) и некоторые другие по контракту получат по 500.000 долларов за каждый эпизод седьмого сезона.

Что же касается своей неожиданной смерти, то Сиддиг, читавший книги Джорджа Мартина и подписавший контракт на полсезона, считает, что причиной могли быть как творческие, так и личные мотивы шоураннеров Дэвида Бениоффа и Дэна Б.Уайсса. Сообщение о том, что у него всего лишь одно – и к тому же финальное – появление в шестом сезоне, актер получил по телефону без объяснения причин. Александр считает, что авторы сценария слишком заигрались:

- Ну давайте докажем, что мы можем как угодно далеко отклоняться от сюжета, а его вот принесем в жертву. Может, дело было так. А, может, я просто сам облажался и сказал что-то не то, кому-то не тому, и вот результат.

Сейчас Александр Сиддиг подписал контракт на несколько новых кино- и телепроектов, в том числе снимается в сериале «Острые козырьки», но осадок и обида на продюсеров и компанию HBO у него остались.