{ 22 сентября 2016 }

Световое «Притяжение»

Рубрики: [Анонсы]  [Кино]  
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На  Московском Международном фестивале «Круг света» на ВДНХ будет впервые представлена световая инсталляция по фильму Федора Бондарчука «Притяжение». Специальная видеопроекция будет транслироваться на фасаде Павильона №1, и станет первой посвященной российскому кинофильму интерактивной инсталляцией в истории фестиваля.

Среди первых зрителей фестиваля «Круг света» 24 сентября на ВДНХ будет и режиссер фантастического фильма «Притяжение» Федор Бондарчук.

Шестой  фестиваль «Круг света» пройдет с 23 по 27 сентября на шести площадках столицы. К уже знакомым посетителям фестиваля Гребному каналу, ВДНХ и Большому театру в этом году присоединится Главное здание одного из старейших и крупнейших университетов в России – МГУ. Работы участников международного конкурса «Арт Вижн» можно будет увидеть на фасадах Большого театра (номинация «Классический видеомэппинг») и Павильона №1 на ВДНХ (номинация «Модерн»). Виджеи со всего мира покажут свое мастерство в концертном зале «Известия Hall». И, конечно, 24 и 25 сентября состоится образовательная программа в Центре Digital October. Вход на все площадки фестиваля – свободный.

Организатором фестиваля является Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы. Соорганизатор проекта – Коммуникационная группа LBL.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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