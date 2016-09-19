Scorpions забрали себе барабанщика Motörhead

Группа Scorpions объявила о замене барабанщика. Вместо Джеймса Коттака теперь с музыкантами будет на постоянной основе играть бывший ударник Motörhead Микки Ди (на фото).

- Мы хотим поблагодарить Джеймса за долгие годы участия в команде и за его дружбу. Мы понимаем и уважаем тот факт, что ему нужно время на то, чтобы окончательно выздороветь. После наших невероятно успешных шоу в США, Европе и Азии мы уверены в том, что нашли в лице Микки Ди фантастического барабанщика. Он привносит в группу свежую энергию, и мы будем рады провести с ним ещё кучу времени, которое, уверены, будет отличным! — говорится в официальном заявлении Scorpions на их сайте.

Джеймс Коттак играл в составе группы с 1996 года. В апреле 2016 года по состоянию здоровья он был вынужден уйти со сцены, и его место временно занял Микки Ди. Теперь экс-ударник Motörhead стал полноправным участником коллектива.

52-летний Микки Ди – швед греческого происхождения. Его настоящее имя – Микаэл Кириакос Делаоглу. За годы своей карьеры он барабанил в паре малоизвестных шведских групп, а затем работал с Кингом Даймондом и Доном Доккеном. С 1992 года играл в группе Motörhead, прекратившей существование после смерти лидера Лемми Килмистера в конце 2015 года.