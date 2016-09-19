Ранние альбомы Лу Рида выйдут подарочным изданием

Шесть ранних сольных альбомов Лу Рида выйдут специальным подарочным изданием. Сет под названием «Lou Reed — The RCA & Arista Album Collection, Vol 1» увидит свет лишь 18 ноября 2016 года, однако уже доступен для предзаказа, сообщает NME.

В компиляцию вошли пластинки «Transformer», «Berlin», «Rock n Roll Animal», «Coney Island Baby», «Street Hassle» и «The Blue Mask». Все они пережили ремастеринг самого Лу за несколько месяцев до его смерти в 2013 году. К каждому набору прилагается 30-страничная брошюра с архивными фотографиями и заметками артиста.

- Лу вложил в ремастеринг этих записей свою душу. Они не приглажены. Порой ремастеринг вскрывал их подробности и неровности самым невероятным образом. Они бросаются на вас со всей своей изначальной энергией, — сказала вдова Рида Лори Андерсон.