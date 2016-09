Ранние альбомы Лу Рида выйдут подарочным изданием

В Великобритании вышло в свет собрание «Американских альбомов» («The US Albums») группы Beatles. Релиз, посвященный 50-летию первых гастролей ливерпульской четверки в США, уже поступил в продажу. В Соединенном Королевстве эти пластинки стали доступны официально впервые. «Американские альбомы» представляют [Читать...]

Бокс-сет, состоящий из шести альбомов группы «Пикник» на виниловых пластинках, выпускает в свет «Бомба-мьюзик». Этот релиз, получивший название «Синяя серия», является второй частью переиздания бэк-каталога знаменитого петербургского коллектива на виниле. Как и в случае с «Красной серией», выпущенной [Читать...]

После смерти Лу Рида его альбом «Walk On The Wild Side» (1972) вернулся в британские чарты. В настоящее время диск находится на 43-й позиции в британских и американских чартах iTunes. Что касается других стран, то пластинка занимает 3-е [Читать...]

Кардинал Джанфранко Равази, занимающий должность министра культуры Ватикана, выразил соболезнования в связи со смертью Лу Рида, процитировав его песню «Perfect Day» в своем микроблоге в Twitter. Однако кардиналу не было известно, что смысл этой песни зачастую трактуется не [Читать...]

Биографией покойного рок-музыканта, основателя влиятельной группы Velvet Underground, занимается критик издания Rolling Stone Энтони ДеКертис. По сведениям Billboard, книгу выпустит издательство Little, Brown and Co, хотя примерная дата выхода биографии пока не сообщается. ДеКертис неоднократно брал интервью у [Читать...]