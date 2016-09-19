{ 19 сентября 2016 }

Ранние альбомы Лу Рида выйдут подарочным изданием

Рубрики: [Музыка]  

Шесть ранних сольных альбомов Лу Рида выйдут специальным подарочным изданием. Сет под названием «Lou Reed — The RCA & Arista Album Collection, Vol 1» увидит свет лишь 18 ноября 2016 года, однако уже доступен для предзаказа, сообщает NME.

В компиляцию вошли пластинки «Transformer», «Berlin», «Rock n Roll Animal», «Coney Island Baby», «Street Hassle» и «The Blue Mask». Все они пережили ремастеринг самого Лу за несколько месяцев до его смерти в 2013 году. К каждому набору прилагается 30-страничная брошюра с архивными фотографиями и заметками артиста.

-  Лу вложил в ремастеринг этих записей свою душу. Они не приглажены. Порой ремастеринг вскрывал их подробности и неровности самым невероятным образом. Они бросаются на вас со всей своей изначальной энергией, — сказала вдова Рида Лори Андерсон.

.


Похожие посты:


  1. «Американские альбомы»

    2. «Американские альбомы»

    В Великобритании вышло в свет собрание «Американских альбомов» («The US Albums») группы Beatles. Релиз, посвященный 50-летию первых гастролей ливерпульской четверки в США, уже поступил в продажу. В Соединенном Королевстве эти пластинки стали доступны официально впервые. «Американские альбомы» представляют [Читать...]


  2. Виниловые альбомы «Пикника» выйдут в «Синей серии»

    3. Виниловые альбомы «Пикника» выйдут в «Синей серии»

    Бокс-сет, состоящий из шести альбомов группы «Пикник» на виниловых пластинках, выпускает в свет «Бомба-мьюзик». Этот релиз, получивший название «Синяя серия», является второй частью переиздания бэк-каталога знаменитого петербургского коллектива на виниле. Как и в случае с «Красной серией», выпущенной [Читать...]


  3. Альбом Лу Рида возвращается после смерти

    4. Альбом Лу Рида возвращается после смерти

    После смерти Лу Рида его альбом «Walk On The Wild Side» (1972) вернулся в британские чарты. В настоящее время диск находится на 43-й позиции в британских и американских чартах iTunes. Что касается других стран, то пластинка занимает 3-е [Читать...]


  4. Министр культуры Ватикана почтил память Лу Рида

    5. Министр культуры Ватикана почтил память Лу Рида

    Кардинал Джанфранко Равази, занимающий должность министра культуры Ватикана, выразил соболезнования в связи со смертью Лу Рида, процитировав его песню «Perfect Day» в своем микроблоге в Twitter. Однако кардиналу не было известно, что смысл этой песни зачастую трактуется не [Читать...]


  5. Журналист Roliing Stone готовит биографию Лу Рида

    6. Журналист Roliing Stone готовит биографию Лу Рида

    Биографией покойного рок-музыканта, основателя влиятельной группы Velvet Underground, занимается критик издания Rolling Stone Энтони ДеКертис. По сведениям Billboard, книгу выпустит издательство Little, Brown and Co, хотя примерная дата выхода биографии пока не сообщается. ДеКертис неоднократно брал интервью у [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««

﻿