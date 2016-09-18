Бриджит Джонс спешит на помощь

Бабье лето бесповоротно растворилось в порывах осеннего ветра, а вместе с ним отпускной загар и настроение. Даже фотоспам из летних фотографий в социальных сетях не может заглушить разыгравшуюся апатию — предвестницу осенней депрессии, которая на раз снимает любые зазрения совести перед съеденным на ночь шоколадным пончиком. Как выбраться из одеяльно-обжорного рабства? Этой осенью есть как минимум одно важное событие, которое никак нельзя пропустить — третье возвращение Бриджит Джонс в кинотеатры.

Первый дневник Бриджит вышел в кинотеатрах аж 15 лет назад и единственное, что изменилось с тех пор, так это возраст героини, ну и лицо немного, но это не закон притяжения в действии, скорее обильный фэйстюнинг виноват. Кажется, только ленивый не высказал миру своего фи, что Бриджит Джонс уже не та.

Рене Зеллвегер отмалчиваться на такие выпады не стала и пристыдила сплетников, посвятив им целое эссе «Мы можем лучше», мол «чему учит детей то, что взрослые больше интересуются морщинами звезд, чем некоторыми войнами?». Хорошая попытка, но интернет-обывателей так просто не растрогаешь, эксперименты с внешностью здесь прощают только котам и бьюти-блогерам, а потому комментариев «и все равно она слишком старая, чтобы рожать, даже в кино» избежать не удалось.

С другой стороны, разве внешность когда-то была тем самым тузом в рукаве героини? Бриджит Джонс имела успех во многом благодаря тому, что знала, как выжить никудышной толстушке в мире стандартизированных по ГОСТ красавиц. С длинными то ногами любая сможет выйти замуж за принца. А что делать, если природа не наградила эффектной внешностью девушки Бонда, или хотя бы изысканными манерами и умением преподнести себя как героини Толстого? Не отчаиваться ни при каких обстоятельствах, Бридж доказала, что «на каждую жопу размером с Бразилию» найдется свой мистер Дарси. А с участившимися осенью вечерними налетами на холодильник это особенно обнадеживает.

В остальном жизнь и проблемы Бриджит остались теми же. Она по-прежнему много ест и пьет, но почему-то не полнеет. В этот раз Рене Зеллвегер решила не отъедать свою пятую точку до пятой по площади страны в мире, пусть это и родина карнавала, Пеле и коктейля Кайпиринья. Впрочем, хорошую форму можно списать на занятия на велотренажере. А вот объяснить, почему в третьей части героиня снова одна справляет день рождение, после всего, что было с Марком Дарси, гораздо сложнее.

Это расставание можно было в колоборации с носовыми платками раздуть в самую меланхоличную драму на свете. Но, видимо, рынок мелодрам сейчас настолько конкурентен, что сценаристы решили не мучить нас излишним драматизмом. Хотя если бы экранизировали оригинальную книгу, где Бриджит Джонс уже пятьдесят, а Марк Дарси, подорвавшись на мине в Судане, оставил ее вдовой с двумя детьми, у какого-нибудь «Клинекс» были бы все шансы сорвать куш и заработать годовой доход еще на премьере.

В отредактированном сценарии все намного проще: Бриджит 43, и хотя она уже взрослая, уверенная в себе женщина, да просто само воплощение современной power и self-made woman, но все еще умудряется попадать в нелепые ситуации. Апогеем такой нелепости в биографии Бридж становится беременность. Безусловно, самое трогательное событие, если ты знаешь, кто отец ребенка.

Те, кто называет подобные фильмы однобокими за неимением глубины и проблемы, просто не смотрел третью часть дневников Бриджит. Здесь не то, что морально-нравственные проблемы Достоевского, Мариинская впадина не такая глубокая, как проблема, кого из двух отцов выбрать? Патрика Демпси из «Анатомии страсти», который пускает в ход тяжелую артиллерию и появляется в кадре без рубашки, или остаться приверженцем классики и хранить верность Колину Ферту? Если в первых двух частях выбор не в пользу героя Хью Гранта, харизматичного наглеца, да просто плэйбоя Дэниэла Кливера, был очевиден, то здесь придется поднапрячься.

Стоит отметить, что сценаристы так и не смогли простить отказ актера сниматься в продолжении. Аргумент «хватит с меня ролей обаятельных бабников» не засчитали и, ссылаясь на английский юмор, взяли и похоронили героя-бонвивана еще в начале фильма. Но сделали это с уважением, в последний путь Кливера провожала вся Восточная Европа, точнее самая длинноногая ее часть.

Сама же Хелен Филдинг – автор книги, не смогла устоять перед просьбами поклонников и выпускает новую книгу о Бриджит Джонс по сценарию фильма. Релиз романа «Ребенок Бриджит Джонс» намечен на 11 октября. А пока книга сдается в печать, вопроса, куда идти на Лабутенах не возникает. Бриджит Джонс, как лучшее средство от осенней хандры, уже ждет тебя в кинотеатрах!