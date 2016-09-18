{ 18 сентября 2016 }

Ашер выпустил любовный диск для суровых мужчин

Рубрики: [Музыка]  

R’n’B-исполнитель Ашер представил выпустил новый альбом «Hard II Love» на лейбле Sony. Работа над пластинкой заняла три года, за это время поп-музыка кардинально изменилась. Тем не менее Ашер смог записать альбом, который и через несколько лет будет звучать современно, считает журнал Rolling Stone. По словам музыканта, в «Hard II Love» он обращается к мужчинам, особенно к тем, кто не верит, что любовь — это круто.

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