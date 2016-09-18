Архивные фотографии Nirvana со съёмок для альбома «Nevermind»

Фотовыставка, посвящённая 25-летию альбома группы Nirvana «Nevermind», проходит в галерее Modern Rocks в Остине, США. В неё вошли снимки из фотосессии Кирка Уэддла, сделанные при создании знаменитой обложки с младенцем в бассейне.

Отсняв кадры для обложки, фотограф сделал дополнительную серию снимков, поместив музыкантов Nirvana в бассейн. Звукозаписывающая компания осталась не очень довольна проектом, и Уэддл убрал фотографии на дальнюю полку, вспомнив о них, по его словам, «10-15 лет назад» и отобрав наиболее удачные для выставки к юбилею пластинки. Некоторые из них с комментариями автора разместил на своём сайте журнал Rolling Stone.

- Инструменты были бутафорскими, я взял их напрокат. Меня немало удивило, что удалось их арендовать, подержать какое-то время под водой, а потом вернуть, — рассказал Кирк. — Я хотел, чтобы ударник барабанил вверх ногами, но этого оказалось сложно добиться.

Снимки были сделаны 28 октября 1991 года в Лос-Анджелесе в перерыве между гастролями Nirvana. День выдался холодным, и фотограф был облачён в гидрокостюм, из-за чего музыканты страшно ему завидовали.

- Я собирался снять их обнажёнными, а их менеджмент сказал: «Нет. Не будем мы снимать их голыми». Пришлось согласиться. Жалею, что не попросил ребят всё-таки раздеться, пока они были в воде. Это было бы классно. Но тогда я не додумался до этого, — сказал фотограф.

Кирк назвал Курта Кобейна очень милым и немного застенчивым парнем и добавил, что ему пришлось приложить определённые усилия, чтобы уговорить его на съёмку. Бас-гитарист Крист Новоселич, по его словам, создал некоторую суматоху, потому что просил достать ему виски определённой марки. Барабанщик Дэйв Грол же получил от Уэддла самые лучшие характеристики: фотограф отметил, что тот был «суперклассным» и выполнял всё, что от него требовалось.

На одном из снимков запечатлён спящий возле бассейна Кобейн. По словам Кирка, исполнитель был очень вымотан и не просыпался на протяжении полутора часов, поэтому было решено поснимать его в таком виде. Для съёмок Курта накрыли купальным халатом и положили рядом гитару.

Часть фотографий опубликована на сайте галереи Modern Rocks. Некоторые из них никогда не публиковались раньше.