Nirvana подтвердила слухи о «воскрешении» Курта Кобейна

Группа Nirvana подтвердила появившуюся в интернете теорию о том, что её покойный лидер Курт Кобейн на самом деле жив. Соответствующее заявление появилось в официальном аккаунте команды на фейсбуке.

- Это правда, Курт жив. Ему понадобилось какое-то время на то, чтобы научиться играть на гитаре правой рукой. Найти гитару под левую руку не так-то просто. Мы ужасно рады, что он вернулся, и прощаем его за всю ту печаль, которой он наполнил наши сердца, — гласит комментарий к приложенной тут же статье из Daily Mail.

Статья освещает теорию, согласно которой Курт Кобейн не умер в 1994 году, а сбежал в Перу, где на протяжении последних 22 лет скрывался под именем Рамиро Сааведры. Адепты этой версии приводят в доказательство видео с выступления перуанского певца, который играет хит «Come As You Are» в манере экс-лидера «Нирваны». Портал Consequence Of Sound развеивает конспиративную теорию ответной статьёй, в которой объясняет фантазёрам, что Рамиро Сааведра — всего лишь профессиональный пародист.