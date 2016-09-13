Продолжаем москвосрач.

Татьяна Толстая написала пост про то, что эмигранты тоскуют по грязной ларьковой Москве. А она теперь красивая и широкая.

Я не эмигрант. Мало того, я понимаю, что мы все привыкнем. Просто странно – почему все сравнивают Плиточную Москву с Кепочной?

Ларьки? Да, ужасно. Но грязь? Думаю, при Лужкове убирались все же лучше. Особенно зимой.

Но это все ерунда, отвлечение от главного.

Москва – сто разных городов в одном. И все споры – насчет Старой Москвы, насчет Страны Цао.

Только где эта Старая Москва? Нет ее почти.

Где ее жители? Растворились среди хипстерья, чиновников и банкиров.

Где ее дворы?

Там теперь офисы.

Где Москва, в которой могла меняться архитектура, но не прерывалась история? Где дом целвх поколений? Где эти поколения?

Нет их.

На забетонированных, выложенных плиткой пространствах сидят толпы и дискутируют. А солнце бросает блики, отражаясь с стеклах недоскребов.

И все, что они знают о Москве прошлого – вычитано из «Мастера и Маргариты».

Успокойтесь, граждане. Москва начала умирать давно. Проблема даже не в том, что она столица. Проблема в том – столица чего, какой страны. Какая страна, такая и столица. В такой Москве можно вымостить сотни кв километров мраморной или гранитной плиткой – для красоты. И тысячи людей будут по ней ходить, умиляясь, но потом приходить домой и получать жировки с повышенными тарифами. И сетовать, что на замену труб в доме не хватает денег.

Мы, вообще-то родились не для того только, чтобы гулять в центре. Мы тут живем. И платим все больше и больше. Не заметили?

Это так, эмоционально и коротко. А теперь давайте ругаться.