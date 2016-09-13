Квартал 95

Трибьют, посвященный 25-летию группы «Квартал», записывается на студии GarageMusic. Среди участников проекта – «Би-2», «Несчастный случай», «Моральный кодекс», Гарик Сукачев, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и др. «Идея понравилась, друзья откликнулись моментально! Все, к кому мы обратились, согласились принять [Читать...]

Группа “Квартал” готовит новый материал для своего будущего альбома. В диск, помимо новых композиций, войдут несколько ремиксов, которые скорее всего сделает лидер “Квартала” Артур Пилявин. По предварительным данным, ремикшированы будут песни “На последнем этаже” (из последнего диска “Мир [Читать...]

Группа “Квартал” готовит новый материал для своего будущего альбома. В диск, помимо новых композиций, войдут несколько ремиксов, которые скорее всего сделает лидер “Квартала” Артур Пилявин. По предварительным данным, ремикшированы будут песни “На последнем этаже” (из последнего диска “Мир [Читать...]