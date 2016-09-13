{ 13 сентября 2016 }

Квартал 95

Рубрики: [Фейсбук]  

Самим фактом обсуждения «Квартала 95» в интернете пользователь невольно совершает социокультурный каминаут, публично расписываясь в собственной недальновидности. Весь контент украинского телевидения рассчитан на автослесарей, маляров и водителей кофемобилей. Я не видел ни одной передачи «Квартала 95», так как сторонюсь птушного юмора всякого криворожского бычья, да и вообще последние двадцать лет по украинскому телевидению только футбол смотрел. И мне нет дела до того, как эти паяцы насмехались над Порошенко – они друг друга стоят. Признавая, что вообще когда-нибудь смотрели «Квартал 95», вы уже выставляете себя в дурном свете.

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

Похожие посты:


  1. «Квартал» готовит трибьют

    2. «Квартал» готовит трибьют

    Трибьют, посвященный 25-летию группы «Квартал», записывается на студии GarageMusic. Среди участников проекта – «Би-2», «Несчастный случай», «Моральный кодекс», Гарик Сукачев, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и др. «Идея понравилась, друзья откликнулись моментально! Все, к кому мы обратились, согласились принять [Читать...]


  2. “КВАРТАЛ” ГОТОВИТ РЕМИКСЫ СВОИХ ПЕСЕН

    3. “КВАРТАЛ” ГОТОВИТ РЕМИКСЫ СВОИХ ПЕСЕН

    Группа “Квартал” готовит новый материал для своего будущего альбома. В диск, помимо новых композиций, войдут несколько ремиксов, которые скорее всего сделает лидер “Квартала” Артур Пилявин. По предварительным данным, ремикшированы будут песни “На последнем этаже” (из последнего диска “Мир [Читать...]


  3. “КВАРТАЛ” ГОТОВИТ РЕМИКСЫ СВОИХ ПЕСЕН

    4. “КВАРТАЛ” ГОТОВИТ РЕМИКСЫ СВОИХ ПЕСЕН

    Группа “Квартал” готовит новый материал для своего будущего альбома. В диск, помимо новых композиций, войдут несколько ремиксов, которые скорее всего сделает лидер “Квартала” Артур Пилявин. По предварительным данным, ремикшированы будут песни “На последнем этаже” (из последнего диска “Мир [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««
»»»

﻿