Самим фактом обсуждения «Квартала 95» в интернете пользователь невольно совершает социокультурный каминаут, публично расписываясь в собственной недальновидности. Весь контент украинского телевидения рассчитан на автослесарей, маляров и водителей кофемобилей. Я не видел ни одной передачи «Квартала 95», так как сторонюсь птушного юмора всякого криворожского бычья, да и вообще последние двадцать лет по украинскому телевидению только футбол смотрел. И мне нет дела до того, как эти паяцы насмехались над Порошенко – они друг друга стоят. Признавая, что вообще когда-нибудь смотрели «Квартал 95», вы уже выставляете себя в дурном свете.
{ 13 сентября 2016 }
Квартал 95
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