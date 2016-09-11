Вот сразу с утра и скажу, почему я всем организмом супротив российской коррупции!

Как можно позволять воровать людям, обладающим вкусом и фантазией питекантропа?

Копить бабло в обувных коробках или в тоннах на квартире – это ж прямое оскорбление гордого имени россиянина именно в тот непростой момент, когда страна встает с колен, а кругом – враги!

В общем, Шувалову, Чубайсу там или Сечину – любые бабосы! На здоровье!

Потому как и слово «отнюдь» у них выговаривается, и вероятному противнику на его же языке державный ответ они дать в состоянии!

А придурков-коробочников и квартирников – к нашему, народному ответу!

И – как бешеных псов!

И при проведении школьной реформы особое внимание уделить эстетическому уровню и художественному вкусу будущих хозяев страны!

А то вырастут – и тоже будут бабло в коробках из-под обуви коллекционировать, как изувеченные коммуняками и посткоммуняками отцы и деды!

Доброе утро, страна!