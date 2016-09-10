Хорошо быть модным дизайнером. Даже шить уметь не надо. Нарисовал кофту цвета говна, присобачил к спине дополнительный рукав, сверху оранжевую полосочку и перламутровые пуговицы из березового пня. Сказал модному изданию, вот, мол, эта называется джуппер. Что? Что такое джуппер? Не знаю. Вернее знаю, вот этот аксессуар одежды так называется. Джуппер. Модно в этом сезоне так, что в Милане все обосрались от счастья. Всё. Носите только это. Стоит дохуялярд евро. А что вы хотели? Это же писк моды!

И все закивали такие, дадада, мол, писк моды, конечно, конечно, такое только и может стоить дохуилярд евро. Это даже как-то дешево. Вон в прошлом году Антонио Говнини свои хуйдебальды презентовал, так они два дохуялярда стоили, а тут только один, чего бы и не купить? Наверно из шкурок пиписек мангустов сшит?

И все побежали в бутикам за джупперами. Тиолочки из Барвиха Лухари Вилаж надули губки, мол, Ашотииик, купиии, купи джуппеееер. И Ашотик покупает, конечно.

А тиолочки ходят в новых джупперах на светские рауты и как бы говорят всем, вот, смотрите-ка в чём я! Это же джуппер! Не насосала, а подарили!

А ты такой уже интервью даешь, смски тебе на мобилу ежесекундно приходят от сбербанка, мол, зачислены денежные средства на вашу карточку за очередной джуппер. Сбербанк всегда рядом, возьмите кредит под 500% годовых, очень выгодное спецпредложение.

Короче о@@уенно быть модным дизайнером. Жаль ориентацию менять надо. Поэтому я не модный дизайнер. Жопа дороже. Короче, говно я, а не бизнесмен.