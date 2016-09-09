{ 9 сентября 2016 }

Собянинские тротуары

Рубрики: [Фейсбук]  

В последнее время с интересом смотрю и читаю интервью Собянина. Можете сколько угодно насмехаться над его биографией, но он заслуживает занимаемую должность. Грамотный, спокойный, с ясной картиной мира, с четким пониманием своих целей и задач. На Украине сегодня нет политика и руководителя уровня Сергея Семеновича. И когда какое-нибудь жалкое ничтожество вроде Ольшанского, неспособное управлять даже жэком, ехидно пишет про «когалымскую урбанину», то так и хочется сказать критикам мэра: «Закройте пасти, тупые зажравшиеся скоты!». Фестиваль варенья и широкие тротуары вам не нравятся? Да вы охренели просто! Собянин своё дело знает и правильно поступает, забив на ваши скептические оценки! Расти Москва! Семёныч, я двумя руками за тебя!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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