Собянинские тротуары

В последнее время с интересом смотрю и читаю интервью Собянина. Можете сколько угодно насмехаться над его биографией, но он заслуживает занимаемую должность. Грамотный, спокойный, с ясной картиной мира, с четким пониманием своих целей и задач. На Украине сегодня нет политика и руководителя уровня Сергея Семеновича. И когда какое-нибудь жалкое ничтожество вроде Ольшанского, неспособное управлять даже жэком, ехидно пишет про «когалымскую урбанину», то так и хочется сказать критикам мэра: «Закройте пасти, тупые зажравшиеся скоты!». Фестиваль варенья и широкие тротуары вам не нравятся? Да вы охренели просто! Собянин своё дело знает и правильно поступает, забив на ваши скептические оценки! Расти Москва! Семёныч, я двумя руками за тебя!