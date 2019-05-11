Артем Лебедев

Татьяныч – сын славной матерщинницы Татьяны Толстой – выкатился с вопросом – а ЗАЧЕМ русские противились оккупации немцами? Ведь все европейские страны легли под немцев – и ничего. Жили. И на оккупированных фашистами землях России тоже жизнь продолжалась. Рейхсмарки вводили – работу давали.

Про то, что зачищали эти земли от евреев и цыган – он запамятовал. Или просто не понимает – ПОЧЕМУ – русские так яростно защищались и защищали евреев?

Ну как объяснить ИНОВЕРЦУ , что главное в душе любого русского? Никак.. Загадочная русская душа.. Зато души татьянычей на раз считываются – и в смысле благодарности этому простому русскому народу..

В войну мои дальние родственники жили под Ригой, в Ливнах..

Рядом были резервации для семей евреев. Приближаться к ним запрещалось. Но когда их куда-то перегоняли – женщины выходили к дороге – бросали хлеб, яблоки.. Утирали слезы – многие были с маленькими детишками.

И вот одна еврейка , стискивая зубы от крика-стона – толкнула трехлетнего мальчишку -сына в руки моей родственницы.. Пока полицай отвлекся..

И та его юбкой накрыла – ревущего.. За своего выдала.. Хотя знала – что за это бывает. К тому же своих четверо было..

И все молчали. Никто не выдал. Там же и жили..

Через семь лет – за ребенком приехала мать. С отцом. Они выжили. Подарили моей простой русской бабе платок в цветах и петухах.

И больше ни слуху, ни духу от них не было..Ни весточки, ни открытки.. А зачем?