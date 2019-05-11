Пересмотрел “В бой идут одни старики”.
И вот, что меня озадачило. Как такой, откровенно слабый фильм, с ужасной режиссурой, посредственными актерами, корявым монтажом, ходульный от начала до конца, пропитанный насквозь партийным заказом про дружбу народов, мог стать культовым на целых 40 лет?
В чем секрет? В обаянии Леонида Быкова? В потрясающей музыке? В единственной тонкой и искренней любовной линии?
Как из такого мусора получилось кино, от которого до сих пор слезы из глаз?
«В бой идут одни старики»
Пересмотрел “В бой идут одни старики”.
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