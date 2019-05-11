«В бой идут одни старики»

А.Фомин устроил “тортовую” экзекуцию на всех площадках столицы Небезызвестный шоумен и организатор Андрей Фомин занес в московские клубы новую заразную болезнь – тортоманию. Первые рецидивы заболевания проявились еще два месяца назад, когда на очередной “Звездной ночи” в “Арлекино”, [Читать...]

Старики в далеких горных селениях еще помнят времена, когда все выпуски новостей начинались с сюжетов о том, сколько намолотили пшеницы, сколько убрали кукурузы на зерно и на силос, сколько надоили молока от всякого рогатого скота. И у всех [Читать...]