На 9 мая детей одевают в военную форму, потому что – народный праздник, потому что в народном празднике всегда есть карнавал.

Еще это логичный способ идентификации себя в огромном событии и сопричастности ему. Для мальчишки – это пилотка с красной звездой.

Рефлексировать тут нечего. Не нравится пилотка со звездой? – альтернатива только пилотка со свастикой.

Дети в военной форме играют не в войну, дети играют в героев. Гимнастерка – это рыцарский доспех. Это значит – мы победили всех злых и теперь нас ждет бесконечное счастье и бессмертие.