Актриса с глазами олененка и сердцем холодной жабы.

Да-да, именно она. Чулпаша Хаматова. Трогательный росток тюльпана, покоряющий сердца зрителей своим талантом и своей благотворительностью. Великая пацифистка. Все как прописал западный глобальный диберализм : “понимать надо не только жертву , но и убийцу.. У него столько моральных мучений..”

Кстати, недавняя нашумевшая американская история всеобщей толерантности – некая дама на полном ходу сбила некоего человека. Американца. Он скончался под ее колесами. Кровь, крики, последнее дыхание, остекленвший взгляд.. Ужас.. Ее, конечно, осудили. Но она подала встречный иск … вдове задавленного. За то, что она претерпела моральные страдания от вида его смерти. Шок и стресс. Который должен быть компенсирован деньгами. Суд с ней согласился и стребовал с вдовы сто тысяч долларов.

Вот и наша Чулпаша. Она уже договорилась до того, что ей безумно жаль и русских, и немцев в ВОВ.

Я просто представил, как мучились бедные эсесовцы, отправляя заключенных в Освенциме в газовые камеры или печи.. Или как корежились , выкачивая у детишек кровь.. Сколько страданий им причинили эти неблагодарные евреи и славяне.. Надо бы им тоже – оставшимся – компенсацию учредить. Имени Чулпан Хаматовой. За моральные страдания.

А насчет благотворительного фонда.. Обольщаться-то не надо.. Это очень выгодные денежные проекты по отмыванию денег. Не подконтрольны эти фонды налоговой инспекции. Да и сами благотворители внакладе не остаются – официально они получают 20 процентов от всех собранных денег. В том числе и от грантов. Это – официально.. А сколько там прилипает и на какие нужды еще расходуется неизвестно..

Это именно те фонды, в которые жертвуют все нужные организации, включая Сороса и ГосДеп – на свои важные дела. Типа премии особо ярким шатателям строя. Для того и создаются.. Ну конечно, и пару десятков бедных детишек походу профинансируют..

А учредителями ставят именно таких – трепетных девочек с гразами невинных оленят. Ну у кого поднимется рука посягнуть на это эфемерное создание ?

Вот только активность какая-то у Чулпан появилась – видно, что-то посулили более прибыльное. Уж очень топит за несчастных сенцовых и иже с ними.. Будем смотреть. Запасаюсь поп-корном..

А насчет лживости этого хрупкого цветка – это еще Волчек говорила, которая с легкостью ее предала. Да, ту самую Волчек, которая и выпестовала ее талант. ну все эту историю знают, когда Хаматова сообщила своей опекунше, что сил нет , как нервно устала и играть у нее не сможет. Отдохнет. Правда, отдохнула в других проектах..

Ну что с нее возьмешь – этого трепетного олененка?