Авторы «Звездных войн» не будут создавать цифровую принцессу Лею

Актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи из серии фильмов «Звездные войны», утверждена на роль в седьмом эпизоде «Звездных войн», сообщает TheForce. Актриса на автограф-сессии заявила буквально следующее: «Да, я буду. Мне казалось, что это уже и [Читать...]

Продюсер Рик МакКаллум («Звездные войны», «Звездные войны 4: Новая надежда», «Красные хвосты») намерен снять масштабную историческую драму на Украине. Об этом он заявил во время своего выступления на конференции «Кинобизнес: особенности, перспективы, возможности», прошедшей в рамках KIEV MEDIA WEEK. [Читать...]

Оскар Айзек, ставший частью актерского состава седьмых «Звездных войн» Джей Джей Абрамса, солидарен с многочисленными фанатами саги, недовольными фактом доработки оригинальных эпизодов ради переиздания саги на Blu-Ray. – Я не имею права винить Джорджа Лукаса, но как создатель [Читать...]

В последнее время ходят слухи о том, что в новые «Звездные войны» вернется старая гвардия с Харрисоном Фордом и Марком Хэмиллом во главе. Рэй Парк, сыгравший темного владыку ситхов Дарта Мола в лукасовской трилогии, также заявил о своем [Читать...]

По данным таблоида Sun, продолжение фантастической саги «Звездные войны» под руководством Джей Джей Абрамса будет сниматься в Шотландии на высокогорье и на острове Айл-оф-Скай. Напомним, что такие блокбастеры, как «007: Координаты «Скайфолл» и «Темный рыцарь. Возрождение легенды» также [Читать...]