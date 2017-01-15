Авторы «Звездных войн» не будут создавать цифровую принцессу Лею

Студии Disney и Lucasfilm развеяли слухи о том, что для новых фильмов франшизы «Звездные войны» будет создан виртуальный двойник исполнительницы роли принцессы Леи Кэрри Фишер. В официальном заявлении говорится, что «таких планов никогда не было», «студия будет всегда лелеять ее память» и «уважать всё, что она сделала для «Звездных войн».
Слухи о создании цифровой копии актрисы, скоропостижно скончавшейся в декабре 2016 года в возрасте 60 лет, появились в начале января. Фишер успела сняться в фильме «Звездные войны. Эпизод VIII», который выйдет в прокат в декабре 2017 года. Ее участие предполагалось и в следующем эпизоде, но, вероятно, создатели киноэпопеи предпочли изменить сценарий.