«Возле дома твоего»: коллаборация поколений в одном треке

Защитники прав животных из организации PETA устроили пикет возле нью-йоркского дома звезды фильма «Заложница» Лиама Нисона. Они были чрезвычайно возмущены тем, что актер выступает за то, чтобы оставить на улицах в качестве туристических аттракционов тележки, запряженные лошадьми. Лиам Нисон всегда [Читать...]

Рэпер Баста заканчивает работу над новым альбомом, который получит название «Баста 4». Релиз диска состоится уже этой весной на лейбле Gazgolder Records, с которым постоянно сотрудничает артист. 14 февраля Баста представил в Интернете новый трек «ЧК» со своей будущей пластинки, [Читать...]

Актриса Эшли Грин, прославившаяся ролью Элис в вампирской саге «Сумерки», получила роль в фильме «Желание». Он станет режиссерским дебютом для одного из опытнейших продюсеров Аароно Кауфмана («Город грехов: Женщина, ради которой стоит убивать»), пишет Hollywood Reporter. Продюсировать ленту [Читать...]

Американский шок-рокер принял участие в записи нового трека Квентина Дюпье, более известного под псевдонимом Mr Oizo, нашумевшего в 1999 году хитом «Flatbeat» со смешным желтым лягушонком в клипе. ?Плод их совместного усилия называется «Solid», его можно уже сейчас [Читать...]

Эрик Грин рассказал, что американский лидер собирается в частности затронуть темы обеспечения стратегической стабильности, кибербезопасности, работы американских диппредставительств в России. “Помимо этого, речь пойдет об Иране, Северной Корее, Сирии, Афганистане, Арктике, проблеме изменения климата”, – добавил Грин. Путин [Читать...]