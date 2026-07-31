{ 31 июля 2026 }

«Возле дома твоего»: коллаборация поколений в одном треке

Рубрики: [Музыка]  

Баста, Icegergert, Макси Грин и Onative представили совместный трек «Возле дома твоего» — новое прочтение знаменитого хита Серёги, который впервые вышел в 2005 году на альбоме «Дискомалярия». Свежая версия, исполненная голосами нового поколения, пробуждает теплые ностальгические эмоции у поклонников старой школы и при этом звучит современно.

История создания коллаборации началась с англоязычного ремейка от Onative, который он опубликовал в рамках своей авторской рубрики. Под видео неожиданно откликнулись Баста, а также яркие представители новой волны — Icegergert и молодой артист лейбла Gaz Макси Грин. Вдохновленные этим взаимодействием, музыканты решили записать полноценную русскоязычную версию. Так родился трек, объединивший артистов разных поколений и взглядов.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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