«Возле дома твоего»: коллаборация поколений в одном треке

Баста, Icegergert, Макси Грин и Onative представили совместный трек «Возле дома твоего» — новое прочтение знаменитого хита Серёги, который впервые вышел в 2005 году на альбоме «Дискомалярия». Свежая версия, исполненная голосами нового поколения, пробуждает теплые ностальгические эмоции у поклонников старой школы и при этом звучит современно.
История создания коллаборации началась с англоязычного ремейка от Onative, который он опубликовал в рамках своей авторской рубрики. Под видео неожиданно откликнулись Баста, а также яркие представители новой волны — Icegergert и молодой артист лейбла Gaz Макси Грин. Вдохновленные этим взаимодействием, музыканты решили записать полноценную русскоязычную версию. Так родился трек, объединивший артистов разных поколений и взглядов.