«Русская классика балета» на сцене Филармонии-2

Классика русского балета — это вечер, посвященный великому искусству — балета, который на протяжении многих лет создает абсолютно прекрасный мир любви и восхищения, завлекая сердца в таинство танца. 27 марта — всемирный день театра. Специально для взыскательных зрителей на сцене самого современного театра Москвы “Русская [Читать...]

27 марта в прекрасном театре «Русская песня» с невероятным успехом прошел первый Гала-концерт из цикла «Бриллианты Русского балета», организованный высокопрофессиональными компаниями «VERNIK PRODUCTION» и «IGORTSVIRKO PRODUCTION». В этот день в Москве собрался весь цвет национальной гордости России, представители [Читать...]

Большой театр ведет переговоры о возобновлении сотрудничества с примой-балериной Михайловского театра и Лондонского Королевского балета Натальей Осиповой. Об этом гендиректор Большого Владимир Урин заявил на пресс-конференции 17 июня 2015 года. — Мы думаем и о творческом вечере Наташи, и надеемся, что в следующем сезоне [Читать...]

Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва анонсировал ежегодный фестиваль. В его программу вошли самые знаковые и любимые балеты театра: «Жизель» А.Адана, «Дама с камелиями» на музыку Дж.Верди к опере «Травиата», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» [Читать...]

Уникальный балетный проект «Kremlin Gala. Звезды балета XXI века» будет в третий раз представлен в Москве на сцене Государственного Кремлевского дворца 7 октября. На первом балетном гала–2010 состоялось вручение приза «Балерина десятилетия» выдающимся примам Люсии Лакарра, Светлане Лунькиной, [Читать...]