«Русская классика балета» на сцене Филармонии-2

30 декабря на сцене Концертного Зала имени С. В. Рахманинова Филармонии-2 выступят звезды российского балета — премьер Большого театра России блистательный Игорь Цвирко, ведущая солистка ГАБТа обворожительная Кристина Кретова и другие звезды российского балета!
Премьер Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Игорь Цвирко, участвуя в знаковых постановках, стремится сделать искусство балета доступным широкому зрителю: собирая на самых лучших концертных площадках мировых звезд, артист проводит хореографические вечера с лучшими номерами классических балетов.
В дуэте с Игорем Цвирко выступает Кристина Кретова — ведущая солистка ГАБТа, которую в России называют «лучшей Карениной Большого», а в Китае считают «второй Улановой».
Режиссер проекта — Игорь Цвирко; хореография исполняется на фоне видеопроекций. В программе принимают участие солисты ведущих театров Москвы звезды российского балета ! Из Большого театра России приглашены примы-балерины Анастасия Сташкевич, Алёна Ковалёва, Анна Никулина и ведущая солистка Ольга Марченкова, премьер Вячеслав Лопатин и солист Карим Абдуллин. Театр «Кремлевский балет» представляет прима-балерина Александра Криса. Также ангажированы Прима-балерина Эрика Микиртичева и Премьер балета Денис Дмитриев из Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко!
Спешите насладиться волшебным искусством! Билеты на официальном сайте Филармонии.
Нелли БЕГАНОВА.
Фото: Ирина АБДУЛАЕВА.