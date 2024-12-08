«Присяжный номер два»: Старик Клинт копнул глубоко

Свою любимую тему «маленький человек против системы» он на этот раз Клинт Иствуд отыгрывает в формате судебной драмы — наилюбимейшего жанра американской аудитории. Ведь там система судебного правосудия содержит, в отличие от нашей, два главных кита американской жизни — торговля и шоу. Установление истины там вторично. То есть, не то чтобы она вообще никого не интересует, но результат там гораздо важнее. Для прокурора важно засадить обвиняемого любой ценой, а для адвоката — вытащить из петли хоть самого дьявола. От этого зависят и гонорары, и политические перспективы. Но не будем углубляться в систему американского правосудия, она крайне запутана.

«Присяжный» вытаскивает на поверхность целую кучу моральных, философских и юридических проблем этого самого правосудия и самого института присяжных.

Перед присяжными предполагаемый убийца. И они должны вынести вердикт «виновен», «не виновен» или «мы не поняли». Так вот из 12 человек большая часть просто не хочет торчать в этой гребаной комнате, у них дома дети, беременная жена, футбол и все такое. Им просто плевать, им хочется быстрее все закончить и пойти домой. Они готовы отправить человека на электрический стул просто потому что «и так все понятно, пошли уже домой». А для кого-то прошлое этого подсудимого гораздо важнее, чем то, виновен ли он в конкретном преступлении или нет. Плевать ему на истину. Вот вам и справедливость суда присяжных.

При этом, сторона обвинения не приводит ВООБЩЕ ни единой улики. Полиция просто так же шла по пути «и так все понятно». Единственный свидетель, который видел якобы убийцу в грозу ночью при свете молний с расстояния 100 метров — полуслепой старик. Он тоже следует аргументу «и так все понятно». И его показаний хватает для обвинения человека и перспективы отправить его на пожизненное. Адвокат? Он вроде бы пытается вытащить обвиняемого. Но он «бесплатник», поэтому делает это бестолково. А прокурору надо выиграть выборы, и для этого нужно посадить человека во что бы то ни стало — это некие «пять очков в плюс» на выборах. А еще есть человек среди присяжных, который практически на сто процентов знает, что обвиняемый не виновен. И что ему делать? Посадить плохого человека на пожизненное за то, чего он не делал? Или сделать так, чтобы на 30 лет загремел хороший человек, уничтожить его семью и жизнь, потому что тот случайно ошибся? А что делать присяжному, который имеет возможность и навыки установить истину, потому что полиция провела расследование формально и бестолково, но ему это запрещено законом?

И таких дилемм в фильме множество. Старик Клинт копнул традиционно для себя глубоко.

И все бы ничего, но… Но для того, чтобы выпятить эти проблемы, способ выбран плохой. То, что во многих эпизодах фильм опирается на классический фильм Люмета «12 разгневанных мужчин» (плюс римейк Фридкина) — это не проблема. То, что иногда это делается практически дословно, говорит о том, что это не плагиат (наивно было бы думать, что великий Иствуд тупо потырил бы что-то из фильма, который смотрели все), а т. н. «оммаж». То есть, цитата, как дань уважения. Тут другие проблемы.

Главное — это совершенно невероятное совпадение, которое легло в основу всей драмы присяжного. Это такой детский прием, что прямо неловко становится. Совпадения в жизни бывают такими невероятными, что никакому сценаристу в голову не придет. Но тем драматургия и отличается от жизни, что в кино такие совпадения бывают лишь от бессилия сценариста или пофигизма режиссера. Если, конечно, невероятные цепи совпадений не являются главной фишкой фильма, как во многих фильмах Иньяриту или 11:14 с Патриком Суэйзи.

Глупости в расследовании поначалу тоже подбешивают и подталкивают крикнуть «Не верю», но в итоге объясняют все происходящее. А вот объяснение, что человек может получить травму головы, а не бедер, при наезде, если пригнется — это натягивание даже не совы на глобус, а воробья на планетарий. Ну и мероприятие, которое заставило разделившийся коллектив присяжных неожиданно враз передумать и выдать единогласный вердикт, совершенно неправдоподобно. Да и самый финал (нельзя о нем говорить, ибо спойлер) какой-то наивный. Начинаются титры, а ты хмыкаешь и спрашиваешь — Ни и что? Что дальше-то? Ну, передумала она — и чо?

В общем, вот эта серия поддавков и роялей сильно портит впечатление. И не позволяет поставить оценку выше 7. Да и та больше за прежние заслуги великого Клинта.