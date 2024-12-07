{ 7 декабря 2024 }

Ладислав Бубнар с проектом: «Дадим шар земной детям»!

Рубрики: [Шоу-биз]  

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В рамках Международного дня инвалидов, в общественном центре им. Моссовета с большим успехом состоялся благотворительный Гала-концерт. Организатором проекта выступил Ладислав Бубнар — художественный руководитель, продюсер детской музыкальной студии «Элефант».

В проекте «Дадим шар земной детям» юные таланты спели на одной сцене с самыми яркими звездами российской эстрады, певцами и артистами. В программе приняли участие народная артистка РФ, общественный деятель, член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая, преемник знаменитого Карела Готта, «серебряный соловей» российской и словацкой эстрады, финалист проекта «Голос» на Первом канале удивительный Ладислав Бубнар, оперная певица, артистка с самым высоким сопрано в мире, мама восьмерых детей Светлана Феодулова, заслуженная артистка России, прима— балерина, выступавшая на сценах Мариинского и Большого театров, Английского Национального балета Анастасия Волочкова, певец, продюсер, режиссер Глеб Матвейчук, победительница телепроекта «Голос-3», одна из самых техничных и сильных вокалисток нашей страны Александра Воробьёва, автор и исполнитель чудесная Маргарита Позоян, российский певец, зажигательный Тестостерович, яркий Дмитрий Корсо, очаровательная певица Олли, русская Барби Таня Тузова и многие другие.

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Ведущие концерта: певица, актриса, модель, телеведущая Анна Калашникова и эксперт профессионального сообщества «Проводники смыслов» Росмолодёжи, лауреат премии Губернатора Кузбасса в области культуры и искусства, телеведущий Игорь Дьяконов, ведущие Денис Зайцев и Надин Алёхина. На концерте были поэт, автор песен, продюсер, неоднократный лауреат «Песни года» и «Золотого Граммофона» Константин Арсенев, музыкальный продюсер и медиа-продюсер Александр Капранов, драматург, продюсер Максим Артемьев, режиссер, продюсер Жанна Дымченко, певец, композитор Жора Арт, Роман Кравченко генеральный директор компании «Практика», Юрий Рондаляйнен генеральный директор «Музыкальные инструменты» и многие другие. 

В концерте приняли участие более 250 детей, одними из самых ярких коллективов были талантливые дети из музыкальной студии «Элефант», которую возглавляет Ладислав Бубнар, на сцене в этот вечер были разные вокальные коллективы, танцевальные студии не только из Москвы, но и из разных регионов России, лауреаты разных творческих конкурсов. Яркие танцоры из Республики танца «Настоящие», Творческий центр «Броско», хореографический ансамбль «Веселуха», K-pop girls band Wings и другие. 

Особенно хочется отметить, что в программе приняли участие дети из Модного Дома «Солнечный Ангел». Коллекции бренда создаются коллаборацией юных дизайнеров, в том числе с особенностями развития. Отличительная особенность модного — дома — индивидуальные луки, авторские брендированные ткани, эксклюзивные модные образы, которые создают сами «особенные» дети. Идейный вдохновитель «Солнечного ангела» Марина Маркелова

Концерт объединил всех, кто близко к сердцу принимает чужие боль и горе, тех, кто стремится сделать все возможное для того, чтобы особенные дети, воспринимающие окружающий мир, по-своему,  обрели радость жизни, уверенность в завтрашнем дне, почувствовали надежную поддержку. 

Мероприятие прошло на высочайшем уровне, произошло удивительное единение зала с каждым выступающим на сцене, а каждый номер вызывал бурю эмоций! Восхитительные номера, самые яркие звезды российской эстрады, трогательные талантливые дети тронули сердца многих людей в зале. Зрители очень тепло принимали каждого выступающего! 

Ладислав Бубнар — организатор благотворительного концерта «Дадим шар земной детям» планирует сделать этот проект ежегодным и масштабным, а многие зрители после концерта сошлись во мнении, что такие концерты и благотворительные акции жизненно необходимы и всегда направлены в первую очередь на поддержку талантливых детей и молодежи в нашей стране! 

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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