В конце 90-х был такой фильм Аллы Ильиничны Суриковой «Хочу в тюрьму». По сюжету герой, в исполнении Владимира Ильина, совершив в России правонарушение, решил отсидеться в голландской тюрьме, где условия содержания были сильно комфортнее.

Забавное кинцо, посмотрите при случае. А посмотрев, не исключено, обнаружите злободневную ассоциацию с Павлом Дуровым.

С одной лишь разницей — ныне мир перевернулся и тюремный комфорт за бугром, отнюдь не тот, каким мы его представляли себе тридцать лет назад.

Нет, пресловутый Брейвик, убивший исходя из нацистских своих представлений под сотню людей в благополучной Норвегии, по инерции продолжает отсиживать свой срок в комфортабельных апартаментах. Но то Норвегия, а то Франция.

Ещё один наш соотечественник, тоже беглый правонарушитель — «художник-акционист» Павленский делится впечатлениями, сравнивая нашу Бутырку с французской тюрьмой. И сравнение не в пользу французской — заключённых бьют, ломают.

У нас много вопросов к отечественной ФСИН, особенно последнее время. В тюрьмах и колониях неблагополучно — не хватает сотрудников, имеют место факты коррупции, благодаря чему процветают джамааты и другие нехорошие проявления.

Но пенитенциарная система борется с вызовами и общество имеет возможность надзирать за соблюдением прав заключённых. Во Франции всё значительно хуже.

Но вернёмся к Дурову. Впечатление, что если сума ему не грозит, то от тюрьмы он не зарекался. Готовился. Во всяком случае, фольклорно.

Так, давая интервью Такеру Карлсону, он восседал на фоне двух стульев. Один с точёными пиками, другой с обласканными (дрочёными) пенисами.

Эти предметы меблировки визуализировали тюремную загадку: на какой сам сядешь, на какой мать посадишь?

Загадку задают «на входе» в камеру и правильный ответ во многом определят неформальный статус арестанта.

Можно предположить, что Павел знает, как правильно ответить на загадку со стульями, но будут и другие. Например, прямой вопрос — ты с братвой или с ментами?

В случае с Дуровым это — «держать ли мазу» или пойти на сотрудничество с западными спецслужбами.

Держать мазу, значит вспомнить о том, где ты родился, настоять на том, что ты русский и обратиться к своей родине за помощью. Ведь мы своих не бросаем.

Как поведёт себя Павел на французской киче — бог весть. Одно дело поставить в кадр стулья, другое — выстоять, находясь под прессом. Но пока болеем за соотечественника и печёмся о его судьбе.