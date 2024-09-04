Оперу стали тикточить в угоду поколения пипетки

В Италии вдвое урезали оперу «Богема». Работа Пуччини слишком сложна для молодежи, статистика ужасает полным равнодушием Z-итальянцев к классике, а удачный пандемийный опыт галереи Уффици в ТикТоке показал: искусство детворе и молодежи в целом интересно, однако только в очень адаптированном, максимально клиповом варианте. Вот и решили сократить всякое там нытье баритональных скуфов и прочие валторны — оперу порежут на динамичные фрагменты, а чтобы сюжет был понятнее — специальный человек будет в паузах его пояснять.

Сложно сказать точно, когда инклюзивность стала нормой для целого поколения, но выглядит это печальной неизбежностью. Сейчас отвергают тексты больше, чем «экран айфона», книга обязана только глотаться, футбол мечтают показывать сразу в виде обзоров опасных моментов, люди, которых родители ругали за ютупичк вместо кино, теперь сердятся на детей за неспособность смотреть что-то кроме шортсов, а фильмы Бергмана, Феллини и Куросавы застыли в ожидании, когда на шортсы разобьют и их, чтобы стримерше Карине не было сложно и непонятно.

Интересно, что по факту это самообман, как если бы тучная дамочка увеличила свой дневной рацион раз в десять, но разбила его на сотню мелких перекусов и с надеждой поглядывала на весы. В нас впихивают гигабайты одного и того же инфомыла, просто научившись подавать его в разных обертках попеременно. Давно уже мем, когда вместо одного крутого вдумчивого кино мы, не желая тратить аж 2 часа, тратим 5 или 10 на сериал, разбитый на удобные порции.

Очень много мыслей на сей счет. И о неизбежности нейрочипов, и о новых единицах информации, и о внедрении практик информационной осознанности, и о том, что отход от канонов — не всегда деградация, и нужно научиться разделять медиаперепихон с медиатантрой…