«Прививка от доктора Быкова». Зрителю отстрелят ностальгию

Недавно вышел тизер «Лихих» Юрия Быкова, и вдруг стало понятно, что мы ждем этот сериал больше любого другого. На теме «лихих» прокатились уже все кому не лень, и тут на сцену выходит Быков, у которого и в нулевых, и в десятых — самые что ни на есть девяностые, и самые что ни на есть лихие.

Снято по реальной истории, о бандитах, семье, детях, деньгах, крови и сплетении всего этого в один грязный узел. У нас как-то привыкли стирать клавиатуры о подмосковные войны, а тут ведь фактура вообще картельного уровня: ОПГ «Общак» во времена слабости центра рулила всем Дальним Востоком и можно было бы назвать ее «государством в государстве», если бы данное слово подходило ельцинской России. В центре сюжета — штатный киллер картеля и его отношения с сыном, из которого он с малых лет точит правильного бандита.

Ждем очень честное, суровое, хлесткое кино — быковское, одним словом. О 90-х в последнее время снимают как-то с ностальгией и романтизацией снимают, когда даже вроде и разруха, и грязь, и безнадега на фоне, а детям у экранов вдруг хочется подражать персонажам, да и взрослые все больше затирают гнилую реальность тех лет воспоминаниями о юности. Быков способен одолеть искушение оправдательными интонациями в духе «выживали как могли, зато по понятиям было — порядок и крабы». И снять так, чтобы ностальгия сдохла, не приходя в сознание. Даже тизера хватает, чтобы возникло острое желание переключить или закрыть — не вкладку или канал, а блок романтических воспоминаний о собственных лихих.

Очень полезное для многих желание.