И снова «Третье сентября»

Когда на глаза попался трейлер сериала «Третье сентября», захотелось поставить его на паузу и пофилософствовать. Ведь одна из проблем современной культуры — это либо упрямая (но по факту дико зависимая от переменных) ставка на возможность завируситься, либо попытка опереться на нечто, уже завирусившееся (включая ряд «актеров», вскакнувших в профессию на рандомно стрельнувшей придури или умелой работе сммщика, но в любом случае не на хоть каком-то артистическом таланте\умениях).

К чему приводит неуправляемая рыночная экономика — мы можем наблюдать в мире прямо сейчас. А теперь нам навязали неуправляемую вирусную культуру, где главная ценность — потенциальная меметичность и расчет на фанбазу. Остается ждать культовых сериалов по «скибиди тойлет», киношедевр с Мэлом Гибсоном «Ломай меня полностью», фильм ужасов «На пятый день из меня вышла черепаха», звездное шоу на НТВ «Сосисочки» с Ивлеевой в жюри.

А потом мы сняли трейлер с паузы и… он странным образом понравился. И захотелось скорректировать свои размышления. Наверное, можно легко простить авторам заигрывания с вирусами в надежде привлечь аудиторию пошире, если этот вирус — просто помощник для раскрытия совершенно собственного содержания, а не единственная надежда и смысл. Иначе придется думать, что Александр Сергеевич свою поэму раскрутил на вирусном в ту пору паломничестве широко известного британского лорда.