«Лед 3»: Франшиза идет по нарастающей

Оценка — 8

Да-да, вам не показалось. Именно 8. Как ни странно, эта очень простенькая по содержанию франшиза идет по нарастающей. Третья часть, третий режиссер, а результат — в гору. И самое главное — очень трудно сформулировать, чем берет «Лед».

Сюжет прост, как огурец. Или, как шайба. Дочка, воспитанная папой, охвачена страстью — получить награду, до которой так и не смогла дойти ее талантливая мама-фигуристка. Но и тут вмешивается травма. Папа-хоккеист озабочен здоровьем дочери, а тренерша загибается от онкологии. Все против нее. А тут еще любовь — залетный мажор, хоккейная восходящая звезда из Москвы, сосланная ненадолго в Иркутск, для которого это только транзитная остановка перед НХЛ, где его уже ждут. Папа, разумеется, резко против этого мажорчика, который поматросит и бросит. Как все сложится — чебурашке ясно. Никакой интриги. Актерская игра? Ну да, неплохая. Но не более того. Петров и Аронова жгут, как обычно. (Да, я считаю Петрова очень неплохим актером, что бы вы ни говорили. Во втором «Льде» он так просто прекрасен). Остальные нормально.

Перипетии наивные и сугубо условные. Но так и в первых двух было. Но что-то в этом фильме есть непонятное, притягательное. Что-то из старых советских фильмов, из голливудских романтических мелодрам 80-90-х, где все не натуральное, как сейчас, а … волшебное! Музыкальные номера тут не сопроводительные, а полноценные детали истории, как в тех же старых фильмах, где все поют. Но при этом, они не делают фильм мюзиклом, как не делают Зайцы и Остров невезения мюзиклом «Бриллиантовую руку». Что? Проводить хоккейные тренировки на растресканном льду Байкала глупость несусветная? А когда Рокки готовился к чемпионскому бою в мясном цеху — не глупость? О чем и речь — здесь все далеко от натуральности и натурализма. Зато именно в этой части ЛЕД Байкала стал чем-то бОльшим, он сам стал героем фильма, он живой, он дышит, как пустыня в фильме Ромма «Тринадцать». Он помогает. Но он не добрый. Он могучий и суровый. И если войти с ним в резонанс, он даст тебе силу. А если не войти — убьет к чертовой матери или поломает.

Очень трудно разобрать «Лед» объективно, вычленить плюсы и минусы, дать обоснованную оценку. Потому что он абсолютно субъективен, он — сказка. А что для сказки главное? Вот то, что авторы сумели каким-то образом поймать. Миракль. Мэджик. Волшебство.