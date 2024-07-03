«Территория зла»: На вечерок вполне зайдет

Оценка — 7

Отряд американского спецназа высаживается на враждебные земли где-то в Юго-Восточной Азии с целью выручить некоего ЦРУшника, попавшего в лапы к злым исламистам. С воздуха их поддерживает ударный беспилотник, с которым держит связь новичок группы, первоход с передатчиком. А управляют этим дроном пожилой капитан авиауправления с лицом потертого жизнью Рассела Кроу и толстая негритянская женщина в военной форме. Делают они это из Америки, сидя в каком-то кабинете. Ессно, все сразу идет не по плану, часть спецуры «пала в бою», за каким-то хреном начав вести себя так, как положено не спецназу на крайне важном задании, а обычным голливудским героям — один гад убивает жену другого гада и хочет убить ребенка. Этого элитные убийцы на службе дяди Сэма, разумеется, снести не могут, и ввязываются в бой. Ага, впятером против огромной банды. Где-то после этого хода, случившегося минуте так на десятой фильма (так что это никакой не спойлер), я понял, что рассчитывать на нечто необычное и свежее не нужно и расслабил мозговую мышцу, начав просто развлекаться.

Оставшихся в живых Кроу пытается спасти, показывая им дорогу с дрона в режиме риал-тайм. А попутно хреначит по чужому государству ракетами, а когда дроновских мало — заказывают ударную авиацию. Все, как там любят. Мы тоже любили в 80-х такие сказки, а сейчас они смотрятся как-то немного уже не очень прилично. Но то для нас, а там время застыло, там до сих пор несут демократию на кончиках штыков.

В общем-то, именно этим фильм и является — классическим военным боевиком 80-90-х, со всеми его ходами и штампами, включая тупорылое начальство и старого лузера, который всех спасает вопреки начальству. Фантастика и мегадевайсы вроде усилителя сигнала спутникового передатчика из разрезанной сиськи-полторашки тоже в ассортименте. Но ностальгирующим по тем простым и незамысловатым боевикам, без суперженщин и детских травм героев, которые они преодолевают с помощью психов-аналитиков, на вечерок вполне зайдет, расслабиться под бабахинг после трудового дня. Но не более того.