«Властелины воздуха»: Укладочка волосок к волоску

Оценка — 6

Сериал вызвал разочарование практически по всем позициям. Да, «Воздух» еще хуже, но там хоть какая-то попытка снять кино про людей, а тут чистый функционал. История сотой бомбовой группы летающих крепостей Б-17, бомбивших немцев из Англии.

По идее, сериал продолжает линию, начатую в «Братьях по оружию» и «Тихом океане», и затевали его те же Спилберг и Том Хэнкс. Но по сравнению с теми сериалами это огромный шаг назад. Я не буду говорить, что он плох. Но он и не хорош, как говорят некоторые. В Братьях и Океане тоже главным героем является подразделение, проходящее сквозь ад. Но там война более реальна. А тут на экране режущая глаза чисто компьютерная картинка. Я понимаю, что надыбать реальные рабочие Б-17 невозможно и графика абсолютно вынужденный ход. Но она очень уж мультфильмная. Даже все цвета и контраст в сериале сделаны так, будто их лепил миджорни на не самой высокой мощности. Причем, это касается и сцен на земле, где нет самолетов. Видимо, чтобы не создавать контраст между компьютерными самолетами и живыми людьми, выбор сделан в пользу самолетов.

Сериал заштампован и пафосен до скуки. Герои неинтересны. Они все ведут себя как деревенские павлины с распушенными хвостами, постоянный галимый дешевый понт и гнутые пальцы. Возможно, это стиль всех ковбоев, не знаю, но выглядит это так себе. Англичане, разумеется, дешевые снобы, которых бравые ковбои при любом удобном случае ставят на место. В том числе кулаками. Американцы, разумеется, бомбят исключительно точечно, кладя бомбы чуть ли не в окошко немецкого штаба. А все потому что у них какие-то нечеловечески крутые бомбоприцелы. И чтобы не попасть случайно в мирных немцев, они летают днем прямо под огонь зениток. А гнусные бритиша летают ночью и бомбят города ковровым стилем. Вот какие чмошники, себя жалеют, а немцев нет. Американцы же такого никогда себе не позволят! (рукалицо).

Серии все под копирку. Получили задание, вздохнули, полетели, потеряли половину состава, отбомбились, прилетели домой, пошли в кабак плясать. Отступления от шаблона редки и служат чисто для того, чтобы показать необычность нового задания. То есть, теперь мы летим на другой город, а там зениток и истребителей еще больше. Поэтому полетим обратно не в Англию. А в Африку, и плевать, что горючки не хватит — по дороге что-нибудь придумаем. Рейд Дулитла на минималках. Попавшие в лагерь для военнопленных американцы то и дело кидаются на немецкий персонал с криками — ты попутал что ли, пес баварский? Тут целый майор ВВС США с тобой говорит! А ну во фрунт встал и извинился, дон! Через 9 месяцев плена у пленников не только чистенькие кожаные курточки, но и прическа как у Элвиса — укладочка волосок к волоску, огурчик к огурчику, как у Клавдии Петровны. Когда один из героев после сбития попадает на нейтральную полосу, где русские воюют с немцами, я было встрепенулся. Но наземная война здесь показана еще убоже, чем в «Воздухе». В компьютерном тумане человек десять русских неспешно идут вперед толпой, от них так же неспешно уходят немцы. Русские время от времени встают на колено и стреляют в немцев. А когда те решают сдаться, буднично их расстреливают к ужасу нашего ковбоя. В русском тылу, куда майора ВВС США везет на виллисе целый генерал лейтенант и просто лейтенант со знанием разговорного английского, находятся лагеря смерти. Пока с дороги убирают телегу, у которой сломалось колесо, из-за чего встал огромный караван, майор заходит позырить. И разумеется видит там кучу сгоревших трупов, от которых еще идет дымок, а на столбах висят повешенные евреи. Угу. В тылу! Русским недосуг тут убирать трупы или хотя бы снять их с виселиц. Лейтенант так и говорит — мол, чего ты застыл? Тут таких лагерей много, немцы нехороший народ.

Возможно, сериал понравится фанатам военной авиации времен Второй мировой, там, говорят, с технической точки зрения все гут, если не считать, что все это нарисовано. Но мне этого откровенно мало для того, чтобы получить удовольствие. В общем, это ни разу не «Братья по оружию». Хотя, конечно, и не «Воздух». Но снять что-то хуже «Воздуха» реально трудно, даже Спилберг не потянет такую задачу.