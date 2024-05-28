«Десять дней до весны»: Крымская весна

Оценка — 8

На самом деле, конечно, я чуть завышаю оценку. Почему — скажу. Это действительно хорошо сделанный сериал на горячую тему. О том, как происходила Крымская весна, все мы знаем из многочисленных документальных фильмов и убогого «Крыма» Пиманова. «Десять дней» — попытка рассказать это все в игровой форме. Попытка почти удачная. События от Майдана до референдума в Крыму подаются через призму одной семьи Жилиных, в которой сплелись все возможные противоречия, чтобы попытаться через них показать самые разные векторы, существовавшие тогда в обществе.

Младший брат Коля — замкомандира крымского Беркута. Стоял против бесноватой толпы на Майдане и видел это все своими глазами, иллюзий не питает. Его жена, практически, бывшая, но не до конца еще, прогрессивная журналистка, в меру циничная и играющая пока по правилам телеканала, но ей хватает мозгов не поддаться романтике Майдана. Сын Гриша — студент киевского вуза, малохольный, которому бандеровцы быстро промыли мозги и настроили против отца, который типа убийца мирных протестувальников. Сестра Коли, Наталья, образец здравомыслия, простая учителка, домовитая и правильная, живет на грешной земле. А вот муж ее, украинский морпех, заложник офицерской чести, который должен драться с русскими оккупантами насмерть. Потому как присяга. И старший брат Андрей, успешный московский хирург-сиськодел, который сто лет уже в родном Симферополе не был и не стремился. Но случилось страшное — наезд налоговой, и теперь надо доставить кучу денег, а тут помер папа и можно быстро под шумок продать его дом в Крыму и залатать дыру в бюджете. Ну и его жена, татарка Миля, по сути, его менеджер — она его ведет по жизни, а он зарабатывает ей деньги, потому что самому ему на них, в общем-то, плевать. Ему людей резать интереснее: ))

Вся эта семья оказывается по самые уши втянута в политическое и вооруженное противостояния весны 2014 года. Они вынуждены принимать трудные решения, иногда против своей совести и чести, ради спасения близких. А вокруг бушует пожар — майдан в огне, погром в Корсуни, поезда дружбы, угроза терактов, татарский бунт, вежливые люди, бандеровские банды…

Снято все очень неплохо для сериала, даже полнометражный фильм бы не постыдился качества. Масштабные сцены, умело пролатанные документальными вставками, не сразу и отличишь одно от другого. Сильные убедительные эмоции, жесткое противостояние, хорошая игра актеров. Скотская сущность бандерья и рагулья. Все это точно бьет в цель и порой кулаки сжимаются от наплыва чувств — значит, достигли цели создатели.

В сериале есть только два откровенных минуса. Первый — это персонаж сына главного героя, Гриши. Он настолько глупый, зачуханный дурачок с надутыми губами, теленок, которому можно вложить в голову любое дерьмо, поскольку у него полностью отсутствует критическое мышление. И от этого персонаж выглядит надуманным, неубедительным, искусственной вставкой, функцией, задача которой исключительно триггерить действия папы. Да и играет актер его слабенько, всегда одинаково.

И второй минус — 11 серия. «Десять дней до весны» — вот и надо было останавливаться на десятой серии. Одиннадцатая же абсолютно выбивается из ряда вон, историческая масштабная драма сквозь призму семьи превращается в сопливую и напыщенную семейную мелодраму на фоне событий. Причем, все в ней выглядит совершенно нелепым и подходящим скорее каналу Россия -1 с его мылом о тяжкой женской доле. Такое ощущение, что десять серий снимал один человек, а последнюю — совсем другой.

Это портит послевкусие, но за сам сериал и его качество я все же дам восьмерку, сделав вид, что последней серии просто не было.

Есть еще минусик — сужение поля действия. Судя по фильму, в Симферополе только одна школа, одна больница и один хирург на весь город. Ну да ладно, это совсем уж мелкая мелочь. Простим.