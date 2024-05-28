{ 28 мая 2024 }

Музыкальные шедевры прозвучат в «Невесомости»

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  

Невесомость

UpArt и Александр Гиндин представят арт-перформанс «Невесомость» в Большом звездном зале Московского планетария. Ближайшие показы — 29 мая и 29 июня в 20.00. 

Мультимедийный концерт-перформанс, соединит виды искусства — шедевры фортепианной музыки, классическую покадровую анимацию и полнокупольную графику в уникальный арт-проект.

Видеоряд на экране перенесет зрителей в мир пронзительных анимированных историй, аккомпанементом к которым, станут произведения великих композиторов — Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова, Клода Дебюсси, Франца Шуберта и Ференца Листа

Музыкальные шедевры прозвучат в исполнении пианиста-виртуоза, Заслуженного артиста Российской Федерации, Александра Гиндина.

Покадровая анимация — это сложная и уникальная техника, прародитель визуальных средств выразительности, в том числе кинематографа. Каждый кадр — это отдельная картина, выполненная художником вручную. В одной секунде может быть 30, а в минуте до 1800 таких уникальных картин. Классический метод работы в 2D анимации продолжает вдохновлять аниматоров своей эстетикой и мастерством. 

Его использование в современных проектах придает анимации особый шарм и ручной художественный вид.

«Невесомость» — это погружение в подлинный мир искусства, который позволяет ощутить себя неотъемлемой частью события, пробудить эмоции и выйти за рамки привычного. 

Искусство способно преодолеть земное тяготение, оно расширяет контексты и заполняет пространство живым и ярким светом, даруя соприкосновение с чем-то поистине прекрасным. В этот самый момент, мы обретаем способность пропустить, через себя замысел автора, пережить новые эмоции и совершить внутреннюю трансформацию. 

В стоимость любого билета входит welcome-drink, пресс-зона с фотографом, посещение музея «Урании» (за час до мероприятия), а гостей категории VIP-билетов встретит водитель на премиальном авто, который довезет до Московского Планетария.

Билеты на сайте upartcreative.com

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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