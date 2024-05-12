{ 12 мая 2024 }

Фильм «Джентльмены» и сериал «Джентльмены» — совершенно разные истории про разных людей

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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Оценка — 8/7

Посмотрел сериал по идее Гая Ричи, а потом, по горячим следам, освежил в памяти оригинальный фильм. Сравнение отнюдь не в пользу сериала.

Для начала, это совершенно разные истории про разных людей, общего только название, имя Гая Ричи и тема выращивания анаши в бункерах во владениях беднеющих аристократов. Фильм 2019 года — это история американского бандоса, который построил свою наркоимперию в Британии, и в преддверии вероятной легализации конопли решает продать свой бизнес людям, которые умеют заниматься легальной торговлей, потому что ему самому с его репутацией легализоваться будет сложновато. И вот под это дело хитрожопые деляги пытаются поднагнуть его и взять бизнес подешевле, а то и вовсе нахаляву. Кто обманом, кто силой. Только вот они подзабыли, с кем имеют дело. И тому пришлось тряхнуть стариной и дать просраться всем желающим поиметь с бультерьера шерсти клок.

Фильм в стиле раннего Ричи, идеально сбалансированный. С фирменными фишками, рваным хрономонтажом, шикарными диалогами и чернейшим юмором, порой запредельно неполиткорректным (— Тренер! Он назвал меня черным уродом! — Ну, это не расизм, просто ты действительно черный и ты урод. — Ок, тогда я щас пойду надеру ему его цыганскую задницу!). Отличные актерские работы. Колин Фаррелл и его Тренер просто очумительны.

А вот сериал — это история молодого аристократа, который пытается выйти из сферы криминального бизнеса, в который ввязался его покойный папаша, а для этого сам ввязывается в криминальные дела, где показывает, что он сам тот еще бандос в душе. Собственно, в сериале ярко звучит тема, что нынешняя аристократия — это потомки самых кровожадных и подлых бандосов, которые подмяли под себя всю страну и сочинили законы, которые узаконили их награбленное имущество. Идея Ричи, первые две серии сочинил и снял он сам. Поэтому стиль очень угадывается, безбашенный и отчаянный. А вот дальше дело перешло в другие руки и все пошло по нисходящей. Стала скучнеть и вся история, все сильнее уходящая в морализаторство, да и манера изложения становилась все более банальной и именно что только косящей под Ричи. А главное, тема многих фильмов Ричи о том, как люди, далекие от отмороженного криминала, выкручиваются из блудняка с этим самым криминалом, прилагая для этого мыслимые и немыслимые силы и хитрости, здесь заменена другим. Здесь честный человек, войдя в криминальную среду, сам становится уродом без чести и совести, без малейшей рефлексии предающим всех подряд и обагряющим свои аристократические ручонки по плечи в чужой крови. Причем, подано это не как путь грехопадения, а как положительный рост над собой этого товарища. Ну, так себе мораль.

В общем, фильм является одним из лучших в ряду фильмов Ричи, продолжающим наследие «Карты, деньги два ствола» и «Снетча». А сериал… ну, две серии хороши, а остальные из разряда «посмотреть можно», но не более того.

Дмитрий Грунюшкин


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