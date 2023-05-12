Запрет Пугачевой

Непросто нынче у нас с шоу-бизом. С остальным тоже непросто, но недавний приезд Аллы Пугачёвой в Москву побуждает попробовать порассуждать именно об этой отрасли народного хозяйства, даже в момент инициированного ЦИПСошниками «контрнаступа».

Что происходит в отрасли и как нам относиться к деятелям, которые осудили СВО, а по сути предали страну. Как разделить творчество Пугачёвой и остальных на «до» и «после», — забыть? Вычеркнуть чохом из плей-листов? Как быть с авторскими отчислениями, ей и иже, которые порой идут на финансирование ВСУ?

Пробуем.

Сначала давайте разберём феномен Пугачёвой, а ведь действительно, женщина феноменальная. Твёрдо убеждён в том, что стараниями Аллы Борисовны на отечественной эстраде на протяжение более полувека, испорчен художественный вкус нескольким поколениям сограждан.

Вкус, конечно, понятие субъективное, но согласитесь, — вся эта публичная чехарда с фаворитами, мужьями, «непорочное зачатие» детей, всё это не на пользу общественной нравственности. Особенно если об этом годами неумолчно и наперегонки рассказывают из каждого утюга.

Не станем однако забывать и анекдот, бродивший в 80-х, что когда нашего с вами современника спросят о том, кто такой Леонид Ильич Брежнев, то он ответит, — мелкий политический деятель времён Аллы Пугачёвой. Было и такое.

Да, в своё юное время АБП встряхнула во многом затхлую и консервативную советскую эстраду, занесла в неё личностный фактор. Да и голос и отзывающийся у слушателей драматизм её песен были и это надо признать.

Был и неженский характер с которым Пугачёва выстроила нашу эстраду под себя, под свой вкус, с которым у примадонны проблемы.

Мне видится, что во всём виноват телевизор. Этот странный прибор-институция через некоторое время делает попавших в него полными идиотами. Люди из телевизора начинают мнить себя пророками и учить народы, даже если всю жизнь пели о экзистенциальном своём одиночестве и непростой женской судьбе.

Алла Борисовна, увы, неумна и не патриотична. В её понимании, которое долгие годы проецировалось на всё её многочисленное окружение, Россия — это Пугачёва.

К счастью, это не так. В истории страны были и остаются люди занесшие куда больший вклад в искусство и культуру. Но надо признать, что и Пугачёва — Россия. Моё, уже довольно пожилое поколение выросло с её песнями и с ней. Забыть свою юность, уподобиться советскому чиновничеству и вычеркнуть «Арлекино», «Ту женщину, которая поёт», как убирали из титров тогдашних фильмов Видова и Краморова? Глупости, которые не следует повторять.

Я не напрасно соединил ум с патриотизмом. Особенно это касается эстрады. Наверное телевизор отбил у АБП чуйку, которая десятилетиями её не подводила — нельзя плевать в народ, этого он не прощает. Поэтому, на мой взгляд, не следует ни в коем случае Пугачёву запрещать. Она сама уже себя запретила.

А вот с авторскими отчислениями другое дело. В ближайшие год-два обязательно случится пересмотр определяющих положений в авторском и смежных правах. Не только у нас, во всём мире. Тогда и прояснится в отчислениями. А пока, фискальным и иным надзирающим органам нашей страны надобно внимательно отслеживать трансакции наших эстрадных исполнителей и если вдруг обнаружится измена Родине в виде финансировании врага, то безжалостно конфисковывать активы предателей. А если соответсвующие органы не знают как — спросите у поляков. Они конфисковывают наши и как с гуся вода. В общем, если что, то налоговая Грязь найдёт.