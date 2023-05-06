Хорошая сбруя

Вот чего автор терпеть не может и всегда не мог, так это записного оптимизма в стиле: да мы их (неважно, кого: литву с поляками — клятых папистов, лягушатников, япошек, колбасников, пиндосов-америкосов — всегда у нас дебилы патриотического толка находят, как до драки потенциального противника пообидней обозвать; только потом, когда драка начнётся их, как правило, на передовой днём с огнём не найдёшь) шапками закидаем. После чего приходится отступать до самой столицы, а иногда и оставлять её, либо война с треском проигрывается, как русско-японская, начала прошлого века. Причём вытаскивать страну из очередной задницы в которую её очередное начальство со своими бзиками загнало, приходится не горлопанам, фанфаронам и придворным ж-полизам, а мрачным мужикам разной степени небритости и их жёнам и подругам. Такая уж специфика исторического пути.

Понимая это, автор до смерти не любит ни ссылок на величие державы, ни упования на прошлые заслуги в качестве сверхдержавы, ни убаюкивающего трон, патрициев, клир и плебс вранья, ни запредельного воровства и имитации бурной деятельности всех тех, кто по долгу службы обязан обеспечивать функционирование тех или иных направлений, обеспечивающих существование народа, государства и страны, поверх которой это самое государство, как бы оно ни называлось — Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация, сидит, как сбруя на лошади. Поскольку коли помянутая сбруя хорошо подогнана и наездник о лошади правильно заботится, так и ей удобно, и он в бою уцелеет. А если плохо… Но не будем снова о реформах, модернизации, оптимизации, ваучерной приватизации, ЕГЭ, залоговых аукционах и прочих приметах нашей эпохи. Надоело про это писать, да и бестолку.

При этом каждая война — и нынешняя не исключение, вполне может оказаться для страны последней и то, что штатные оптимисты, а также финансисты, олигархи, придворные и изрядная часть наших «болтающих классов» этого не понимают и понимать не хотят, искренне полагая, что их лично поражение и неизбежный в последующем распад государства и деградация страны не затронет, ситуации не меняет. Как и то, что изрядная, если не большая их часть, с этим вполне смирится, приспособившись к какому угодно начальству — американскому, британскому, немецкому, польскому, французскому, турецкому или украинскому, всё равно. Да, к слову, особо этого и не скрывает. Самые тупые из них говорят об этом открыто, а кто поумнее и поближе к верхам, а то и являются их составной частью, заранее ведут переговоры с врагом о разном в разгар боевых действий.

Наблюдать это тошно до крайности, как и то, как подставляют соседей по фронту особо озабоченные появлением невесть откуда незваных и непрошенных конкурентов наши начальники, для которых главная угроза как раз не те, с кем страна воюет и кто пытается её уничтожить, а люди, мешающие им почивать на лаврах и осваивать бюджеты. Такое впечатление, что они более озабочены бизнес-схемами самого мутного толка, от «зерновой сделки» до экспорта аммиака, газа, нефти, удобрений, золота и всего прочего, что только можно вывезти из страны, с непрерывным, растущим выводом валютных активов за рубеж. То ли полный сюр, то ли, напротив, чёткая и не нуждающаяся в комментариях схема дорастаскивания империи, пока руки у отдельно взятых господ-товарищей лежат на рычагах управления. Ну, с другой стороны, для того «Беловежская пуща» и была — кто нам в этом виноват?!