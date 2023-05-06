Атака на Кремль

Несколько непричёсанных мыслей на тему популярных ныне обсуждений адекватного ответа на попытку атаковать Кремль с помощью беспилотников. Либо неадекватного ответа. Либо отсутствия этих самых ответов как таковых, взамен которых будут очередные обещания чего угодно грозного и сотрясающего основы мироздания в тот момент, когда мы (начальство) решит это сделать там, где оно это сделать решит. Автор в личном качестве при всём своём лоялизме старается в настоящее время, год спустя после начала СВО, а проще говоря войны с Североатлантическим Альянсом и его союзниками, такого рода пустопорожние сотрясения воздуха пропускать мимо ушей и внимания на них не обращать, поскольку его они выбешивают, а терять уважение к людям, которые их произносят и ведомствам, от имени которых эти люди говорят, ему не хочется. Там и адекватных профессионалов более чем достаточно. Толку, правда, от этого — ноль. Так что наши «красные линии» теперь проходят по Красной площади. Дозаявлялись.

Так вот, вспоминаются ему все — буквально все войны, которые вела наша страна — как из личного опыта и рассказов очевидцев, так и из исторических хроник и написанных по их мотивам исторических же книг. И там огромную роль играла инициатива на местах. В верхах она могла раздражать и раздражала многих. Те же Сусанин, Фигнер, Платов или Денис Давыдов несомненно на фоне действий Шуйского и Пожарского, не говоря уже о пригласивших поляков знати и клире, либо через 200 лет князе Багратионе и сверхполитесном Кутузове смотрелись чистыми анархистами. Да и в Великую Отечественную инициатива могла быть и зачастую была более чем наказуема. Тут велено не поддаваться на провокации и понимать, что у немецкого солдата вот-вот проснётся классовое сознание и классовая же солидарность, а отдельные несознательные красноармейцы и даже целые части и подразделения по пересекающим границу немцам огонь на поражение открывают…

Опять-таки, генералы и адмиралы полевые, окопные, которые в итоге победы и приносят, всегда дико раздражают генералов и адмиралов паркетных, как это с Суворовым, Скобелевым и Нахимовым было. И то понятно: кто к трону ближе, тот и красава. Кто к фронту… Но оставим эту тему для историков и беллетристов. Неохота на ней останавливаться, да и матерная лексика, единственно верная для точного описания затронутого автором предмета, читателям настроения не улучшит и многих из них покоробит, в случае же, когда и если читатель принадлежит к прекрасному полу, и вовсе неуместна, хотя в данном случае совершенно неизбежна. И это даже если не упоминать снабжение и логистику — то есть службу тылового обеспечения и текущее состояние дел в промышленности, в первую очередь оборонной, и финансах, от которых она в огромной степени зависит. В общем и целом — понятно и без деталей, имён, фамилий и должностей, которые и без того у всей страны на слуху.

К сожалению, нынешние технологии не предполагают серьёзных действий, которые могут коренным образом повлиять на ситуацию военного, экономического и политического противостояния с теми противниками, которые у России образовались, причём не невесть откуда взялись, а самыми, что ни на есть исконными, только объединившимися и пошедшими ва-банк, никого и ничего не жалея не только у нас, но и у себя самих, без соответствующих решений и, что куда важнее, действий (а не их имитации) на самом верху и далее по всей вертикали власти до непосредственных исполнителей. Время кавалерийских рейдов по тылам противника, каперских операций на его морских и партизанских на сухопутных коммуникациях, а также захвата в плен и уничтожения лихими подпольщиками гауляйтеров и рейхсфюреров прошло. Или, может быть, нет?! Спутники, конечно, методами Ковпака не запустишь, но командный состав врага проредить точно можно, раз команды на это сверху всё равно никто не даст…