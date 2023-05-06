{ 6 мая 2023 }

Атака на Кремль

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Несколько непричёсанных мыслей на тему популярных ныне обсуждений адекватного ответа на попытку атаковать Кремль с помощью беспилотников. Либо неадекватного ответа. Либо отсутствия этих самых ответов как таковых, взамен которых будут очередные обещания чего угодно грозного и сотрясающего основы мироздания в тот момент, когда мы (начальство) решит это сделать там, где оно это сделать решит. Автор в личном качестве при всём своём лоялизме старается в настоящее время, год спустя после начала СВО, а проще говоря войны с Североатлантическим Альянсом и его союзниками, такого рода пустопорожние сотрясения воздуха пропускать мимо ушей и внимания на них не обращать, поскольку его они выбешивают, а терять уважение к людям, которые их произносят и ведомствам, от имени которых эти люди говорят, ему не хочется. Там и адекватных профессионалов более чем достаточно. Толку, правда, от этого — ноль. Так что наши «красные линии» теперь проходят по Красной площади. Дозаявлялись.

Так вот, вспоминаются ему все — буквально все войны, которые вела наша страна — как из личного опыта и рассказов очевидцев, так и из исторических хроник и написанных по их мотивам исторических же книг. И там огромную роль играла инициатива на местах. В верхах она могла раздражать и раздражала многих. Те же Сусанин, Фигнер, Платов или Денис Давыдов несомненно на фоне действий Шуйского и Пожарского, не говоря уже о пригласивших поляков знати и клире, либо через 200 лет князе Багратионе и сверхполитесном Кутузове смотрелись чистыми анархистами. Да и в Великую Отечественную инициатива могла быть и зачастую была более чем наказуема. Тут велено не поддаваться на провокации и понимать, что у немецкого солдата вот-вот проснётся классовое сознание и классовая же солидарность, а отдельные несознательные красноармейцы и даже целые части и подразделения по пересекающим границу немцам огонь на поражение открывают…

Опять-таки, генералы и адмиралы полевые, окопные, которые в итоге победы и приносят, всегда дико раздражают генералов и адмиралов паркетных, как это с Суворовым, Скобелевым и Нахимовым было. И то понятно: кто к трону ближе, тот и красава. Кто к фронту… Но оставим эту тему для историков и беллетристов. Неохота на ней останавливаться, да и матерная лексика, единственно верная для точного описания затронутого автором предмета, читателям настроения не улучшит и многих из них покоробит, в случае же, когда и если читатель принадлежит к прекрасному полу, и вовсе неуместна, хотя в данном случае совершенно неизбежна. И это даже если не упоминать снабжение и логистику — то есть службу тылового обеспечения и текущее состояние дел в промышленности, в первую очередь оборонной, и финансах, от которых она в огромной степени зависит. В общем и целом — понятно и без деталей, имён, фамилий и должностей, которые и без того у всей страны на слуху.

К сожалению, нынешние технологии не предполагают серьёзных действий, которые могут коренным образом повлиять на ситуацию военного, экономического и политического противостояния с теми противниками, которые у России образовались, причём не невесть откуда взялись, а самыми, что ни на есть исконными, только объединившимися и пошедшими ва-банк, никого и ничего не жалея не только у нас, но и у себя самих, без соответствующих решений и, что куда важнее, действий (а не их имитации) на самом верху и далее по всей вертикали власти до непосредственных исполнителей. Время кавалерийских рейдов по тылам противника, каперских операций на его морских и партизанских на сухопутных коммуникациях, а также захвата в плен и уничтожения лихими подпольщиками гауляйтеров и рейхсфюреров прошло. Или, может быть, нет?! Спутники, конечно, методами Ковпака не запустишь, но командный состав врага проредить точно можно, раз команды на это сверху всё равно никто не даст…

Евгений Сатановский


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