ЕГЭ и социальная справедливость

Есть огромная разница между людьми, которые делают дело — неважно, какое именно, не за страх, а за совесть, и людьми, которые только говорят, что его делали, а если оно не сделано, так у них в этом виноваты кто и что угодно, только не они сами. Причём люди эти, как правило, куда более обаятельны, контактны и приятны в общении, особенно с вышестоящим начальством, чем представители первой категории. Спрашиваешь их при случае: какого хрена в той сфере деятельности, за которую ты отвечаешь, провал, иногда катастрофический, так они тебе выкатят сорок бочек арестантов на тему того, отчего всё, что ими сделано, не просто здорово, а уникально и это вообще куда больше, чем делали все остальные. Заслушаешься! И ведь, исходя из тщательно подобранных аргументов, там не гнать в шею надо, сажать и расстреливать, а награждать! По всему что сами о себе говорят — заслужили…

Про что это конкретно, даже уже и неважно. Про всё. А то как начинаешь фамилии перечислять, все волками воют, а их всё равно с постов не снимают. В итоге дети, оканчивая школу, не просто безграмотны до абсолютного безобразия, так ещё и не умеют себя вести, не могут ни на чём сконцентрировать внимание, не способны анализировать тексты, не понимают элементарных вещей и тем более не могут придумать или изобрести что-то новое, что до них уже не было кем-то придумано. То есть с точки зрения будущего страны, как ведущей научной, промышленно-технологической, медицинской и культурной державы мирового уровня, которой она была ещё сравнительно недавно, его нет. Перемрут те немногие учителя, которые умеют и хотят учить, врачи — лечить и технари — придумывать и воплощать на практике, и всё. Бобик сдох, хана империи. А писателей, композиторов и кинематографистов настоящих уже и так нет. Вымирающие биологические виды.

При этом чиновники от образования, науки и прочих определяющих будущее государства сфер деятельности упорно твердят, что всё нормально. Есть, конечно, отдельные недостатки в их чёртовом ЕГЭ, но он постоянно совершенствуется. А что идиотская реформа образования, которая ими протащена вопреки всему и всем, от родителей до учителей и нормальных директоров школ (не все они ещё заменены на «своих», социально близких профильному начальству жуликов), опаснее для будущего страны, чем все ракеты НАТО вместе взятые, про то они стыдливо умалчивают. Зато врут начальству, что ЕГЭ обеспечивает социальную справедливость, как будто её при советской власти в образовании не было. Была. Но было и образование. Впрочем, говорить об этом бесполезно. Начальство свои кадры не сдаёт, а чиновники эти — его несменяемая кадровая обойма. Их только изредка перебрасывают с места на место. Ну, по делам нам всем будет и елей…