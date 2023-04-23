Замечание министра обороны Германии, что “ограниченные удары ВСУ по российской территории — приемлемая тактика” притом, что Германия поставляет Украине вооружения, включая бронетехнику и артиллерию, а также боеприпасы, а немцы и другие представители стран Запада более чем активны на фронте (в составе отдельных подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения или в качестве военных специалистов и консультантов — в штабах, неважно), в очередной раз ставит вопрос о полной и абсолютной легитимности российских ударов по территории не только Украины, но и всех тех государств, которые ей помогают. Ну, или о проведении на их территории масштабной диверсионной работы — тоже «ограниченной», в рамках приличий, норм поведения и правил хорошего тона.

Германия и в целом Европа — как страны Евросоюза, так и не входящие в его состав государства, включая вышедшую из него Великобританию, с успехом и сами справляются с развалом собственной экономики и похоронами системы европейской коллективной безопасности, но автору отчего-то всё время хочется им в этим помочь, начиная как раз с Германии. И чем больше её министры открывают свои чёртовы рты и произносят что-либо, касательно России, Украины и прочих территорий бывшего Советского Союза, тем больше ему этого хочется. Скажем, отчего бы Писториусу, коль скоро ему так нравится нынешняя нацистская Украина, не отправиться вслед за Татарским, а Бербок и фон дер Ляйен — вслед за Дарьей Дугиной? Отличная идея, многим у нас она чрезвычайно понравится!

Мы не воюем с Германией, Британией, Францией, Соединёнными Штатами и всем прочим Североатлантическим Альянсом и его партнёрами и союзниками, а вся эта коалиция «НАТО +» с нами воюет. В основном на Украине, руками украинцев и ценой их жизней, но не только, далеко не только… И их министры ещё смеют по этому поводу что-то говорить?! Видит Г-сподь, они обнаглели до такой степени, что даже немцы — НЕМЦЫ, которые дважды за последние сто лет уже пытались прибрать к рукам Украину, воюя там против России и в Первую, и во Вторую мировую войны, снова осмелели до такой степени, что мы слышим высказывания их министров по этому поводу?! Смести надо с лица земли этих людей. На их территории — значит на их. Другого языка они не понимают и не поймут никогда.