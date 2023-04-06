27 марта в прекрасном театре «Русская песня» с невероятным успехом прошел первый Гала-концерт из цикла «Бриллианты Русского балета», организованный высокопрофессиональными компаниями «VERNIK PRODUCTION» и «IGORTSVIRKO PRODUCTION». В этот день в Москве собрался весь цвет национальной гордости России, представители творческой, интеллектуальной, спортивной элиты нашей страны. На Гала-концерте были Данилян С. Б. (Большой театр России), Пигарева Т.(Глава института Сервантеса, филолог-испанист, искусствовед), Дмитриева Е. (российская актриса, режиссер, преподаватель Школы-студии МХАТ), Борисов А. (генеральный директор театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, член Союза театральных деятелей), делегация посольства Королевства Испании: Министр советник Агустин Нуньес, Хавьер Бланко и Хосе Мигель Руис, Раготис А. (директор театра «Русская песня»), Демченко Л.(Министерство культуры РФ), Багиров А. (Газпром— Медиа Холдинг), Лалазарянц Л. (оперная певица, сопрано), Венгерова Т. (продюсер ТВЦ), Киммельман В. (театральный режиссер), Альмухаметов И. (Генеральный директор Башкирского государственного театра оперы и балета, режиссер, драматург), Гордеев В. М. (Народный Артист, художественный руководитель «Русский Балет»), Писарев В. (художественный руководитель Донецкого национального академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко, Алдонин С. (театральный и кинорежиссер, РАМТ), Новосадская И. (испанист, институт Сервантеса), Верещагин М. (член союза журналистов РФ, автор, Первый канал), Алейников А. (Генеральный директор ИД «Новый взгляд»), Авдонин С. В (Генеральный директор ИД «Мир новостей»), Олимпийский чемпион и выдающийся спортсмен Маринин М., Федорова О. (телеведущая, Мисс Мира, глава благотворительного фонда «Спешите делать добро»), юная талантливая певица Злата ( победительница многих вокальных конкурсов и международных фестивалей), харизматичный М. Матвеев ( Победитель песенного конкурса «Вольный ветер» им. И. Дунаевского) и многие другие.

Организаторам удалось собрать на одной сцене созвездие артистов из пяти прославленных театров страны.

На Гала–концерт зрители приехали из разных городов (Тюмень, Донецк, Тула, Минск, Казань, Уфа, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Рязань, Воронеж, Липецк, Курск). В уникальной программе приняли участие самые яркие звезды балетного мира: Премьер Большого театра темпераментный Игорь Цвирко, ведущая солистка Большого театра страстная и чувственная Кристина Кретова, ведущая солистка Большого театра яркая Мария Виноградова, солист Большого Театра харизматичный Артур Мкртчян, Премьер и Прима театра «Кремлевский Балет» грациозная Екатерина Первушина и удивительный Дмитрий Прусаков, Прима и Премьер театра Станиславского и Немировича-Данченко нежная Эрика Микиртичева и утонченный Денис Дмитриев, Премьер Большого Театра необыкновенный Денис Савин, потрясающий Премьер Большого театра Егор Геращенко и Прима-балерина Большого театра изысканная Анна Никулина, Заслуженная Артистка России, солистка театра Станиславского и Немировича-Данченко восхитительная Н. Сомова, Заслуженная артистка России прекрасная Нина Капцова, солисты и артисты Большого театра талантливые Карим Абдуллин, Егор Хромушин, Иван Алексеев, Марк Орлов, ведущие солисты музыкального театра им. Н. И. Сац необыкновенные Варвара Серова и Дмитрий Круглов.

В 2022 году, весь мир праздновал 150 лет со дня рождения Великого импресарио Сергея Павлович Дягилева. Создатели проекта “Бриллианты русского балета”, особенным образом отметили эту значительную дату и возобновили постановку балета “Шут” , для которой С. Дягилев специально в 1918 году заказал музыку у Сергея Прокофьева. Организаторами («vernikproduction» и «igortsvirkoproduction») специально для спектакля были изготовлены новые яркие декорации, записан совершенно новый контент для современных видео-экранов театра «Русская песня». Новая версия спектакля “Шут”, созданная молодым и талантливым хореографом Никитой Высоцким была высоко принята зрителями, овации не смолкали, а крики «браво» раздавались на протяжении всего действа. Главные роли в спектакле исполнили: многогранный, обладающий несомненным драматическим талантом, с безукоризненной великолепной техникой, премьер Большого театра блистательный Игорь Цвирко, и виртуозная Прима балерина Кремлевского балета грациозная и харизматичная Екатерина Первушина, вместе с коллективом “Русский балет” под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. Поразил зрителей исполнитель роли купца солист театра «Русский балет» — Парвиз Кумайдонов.

Во втором отделении зрителя ожидали шедевры русской классики. Зрители восхищались русской балетной школой, филигранным исполнением всех ведущих партий, с совершенной пластикой и безукоризненной техничностью. Все были очарованы ярким артистизмом и чувственностью участников.

Второе отделение открыли талантливые ученики прославленной Московской государственной академии хореографии, исполнив Полонез-Мазурку из балета «Пахита». На концерте были исполнены фрагменты из шедевров классического балета. «Спящая красавица» П. И. Чайковского, «Кармен» Р. Щедрина, из всеми любимого балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского, адажио из балета «Жар-птица», па-де-де из балета «Пламя Парижа», Б. Асафьева, чувственный дуэт Зобеиды и Золотого раба из балета «Шехерезада», партия из балета «Умирающий лебедь» Сен-Санса, страстный танец из балета «Дон-Кихот» Л. Минкуса. Невероятные овации, поклоны, занавес открывали три раза, море цветов, восторженные голоса — так закончился этот невероятный вечер в двух отделениях. Непревзойденная школа Русского Балета, зародившаяся еще в XVII, постоянно развивается, бережно сохраняя традиции, совершенствуется, и, безусловно, является эталоном мирового балетного искусства.

Игорь Цвирко (автор идеи, художественный руководитель проекта, сопродюсер, Премьер Большого театра): «Этот проект планировался очень давно. Для меня большая честь представить публике заново созданный спектакль «Шут», и, конечно, показать зрителю классическое наследие всей многогранной российской культуры. Представленные фрагменты, адажио, дуэты, па— де— де — это абсолютные шедевры Классического русского балета!»

Алекс Верник (генеральный продюсер проекта): «Мы решили обратиться к новому прочтению Русской классики и собрали для участия в проекте самых ярких звезд балетного искусства и совсем юных талантливых учеников прославленной Московской Академии хореографии на одной сцене, это большая честь прикоснуться к наследию русской и мировой культуры и огромная ответственность, ведь каждый участник, выходящий на сцену настоящий «Бриллиант» русского балета! Для меня всегда важен Зритель, именно поэтому мы долго составляли программу, специально изготавливали новые декорации для прекрасного зала «Русская песня». Важной составляющей любого проекта для меня является гарантия участия заявленных артистов, именно поэтому мой сопродюсер — Премьер Большого Театра, надежный Игорь Цвирко и его прекрасная профессиональная команда наших единомышленников».

Беганова Нелли (директор проекта): «Гала-концерт прошел на высочайшем уровне и произошло удивительное единение с взыскательным понимающим залом, тонко чувствующим и внимающим потому, что Игорь Цвирко не только гениальный артист, но и прекрасный организатор и продюсер, генеральный продюсер Алекс Верник в очередной раз продемонстрировал высочайший профессионализм и изысканное творческое начало, а все Артисты, которые приняли участие в Гала-Концерте, — национальное достояние и гордость нашей Великой страны!»

Организаторы выражают благодарность:

Народной Артистке России Бабкиной Н. Г., Гороху С. М. и Раготису А. В. (Московский государственный академический театр «Русская песня»)

Зрительские голоса:

Олег Георгиевич Исаенко (г. Москва):

«27 марта посетили театр «Русская песня», на сцене которого зрителям была представлена «Классика Русского балета». Сказать, что это были восторг, наслаждение и восхищение, — значит, ничего не сказать! Никогда еще в современной истории российского балета на одной сцене не удавалось собрать такое количество звезд первой величины. Стоит отметить безупречную организацию мероприятия, а также блестящий подбор исполнителей и репертуара — истинных шедевров русской классики.

Особенно поразил одноактный балет «Шут» на музыку С. Прокофьева, представленный в первом отделении такими признанными мастерами как Игорь Цвирко и Екатерина Первушина. В этом впечатляющем действе постановщик умело соединил традиции русского балагана и нестандартную, сложнейшую хореографию с элементами авангардизма, и все это в безупречном и в то же время очень эмоциональном исполнении наших блестящих мастеров Большого театра.

Такие выдающиеся события вызывают чувство огромной гордости за нашу величайшую культуру, которую, в угоду политическим амбициям некоторой части западного мира, пытаются незаслуженно отодвинуть на вторые роли. Несмотря ни на что, Русский балет был и остается лучшим из того, что можно предложить сегодня настоящим поклонникам и ценителям этого вида искусства!»

Зайнигабдинова Мавлиха Киндибаевна (г. УФА):

«Мне повезло оказаться в Москве и попасть на такое масштабное мероприятие! Я давно «в танцах» одна племянница закончила народное отделение Башкирского Хореографического Колледжа им. Р. Нуриева, другая племянница там же закончила классическое и теперь является солисткой Башкирского Государственного Театра Оперы и Балета. Я смотрела на этих талантливых артистов, а в душе бушевало чувство гордости за наше искусство, за нашу культуру!

Пока живы наши традиции-русский народ непобедим! Этот вечер останется в памяти навсегда! Спасибо организаторам и побольше таких праздников!»