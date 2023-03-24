Дания пригласила компанию — оператора Nord Stream 2 AG принять участие в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с «Северным потоком — 2». Датские власти считают, что этот объект не представляет опасности и, вероятно, является дымовым буем.
Не стоит обманываться предположением, что Дания изменила свой подход к расследованию — страна по-прежнему не допускает Россию к его проведению. И объявляя о готовности дать осмотреть этот объект, датчане молчат о возможности исследовать антенну, о нахождении которой в 30 км от трубопровода сообщал Владимир Путин. Все это не более чем имитация деятельности по расследованию и демонстрация ложной открытости перед заседанием Совбеза ООН 27-го марта, где будет обсуждаться российская резолюция по терактам на газопроводах. Запад понимает, что его попытки спрятать концы в воду все более очевидны для мирового сообщества, особенно на фоне публикаций Сеймура Херша, вот и пытается что-то изобразить на скорую руку.