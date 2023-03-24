Дания пригласила оператора “Северного потока 2″ принять участие в операции по извлечению объекта

Строительство “Северного потока — 2″ закончено, не исключено, что поставки газа по нему начнутся 1 октября. Разве что американцы немцев так напрягут, что те придумают что-нибудь особо извращённое, чтобы в итоге промёрзнуть и заплатить побольше. Они же уже [Читать...]

Вопреки желанию некоторых стран и политиков, предварительная судьба «Северного потока-2» разрешилась в виде простой и довольно циничной договоренности между США и Германией. По факту, Германия берет на себя обязательства главного арбитра по российскому газу в Европе, плюс взваливает [Читать...]

Из жизни идиотов. Очередной рецепт остановки «Северного потока — 2» прозвучал с Украины, от одного из депутатов местной Рады. Оказывается, главная ошибка Соединённых Штатов состояла в том, что они не ввели против Германии санкции, которые бы заставили её отказаться [Читать...]

Сертификация «Северного потока — 2» вряд ли состоится до лета будущего года. Так что этой зимой в Европе будет очень прохладно и довольно интересно, а с учётом того, как это отразится (и уже отражается) на ценах на газ, стоит [Читать...]

Германия (давненько мы про неё не вспоминали) демонстративно остановила сертификацию «Северного потока — 2», несмотря на то, что американские газовозы, которые пошли было в сторону Европы, что вызвало несказанный восторг у их обывателей и прессы, разгружаться там не [Читать...]