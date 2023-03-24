Молодые либералы

Мне очень трудно понять, почему подавляющее большинство современных молодых людей — если, разумеется, говорить о сколько-нибудь культурной среде, а не про пацанов с района, — либералы. Ну, с некоторым левацким уклоном, естественно, но все равно либералы.

Это же ужасно скучно.

Я понимаю, когда либерал — это средних лет менеджер из серьезной корпорации. У него карьера, машина, пиджак и отпуск на берегу Адриатического моря.

Я понимаю, когда либерал — это олигарх или чиновник. У них наворовано, спрятано, и теперь хочется все это легализовать там, где положено, да еще и семью там же устроить.

Я понимаю, когда либерал — это интеллигент-пенсионер. Он навсегда остался на Манежной площади 1990 года, где выступал за нашу и вашу свободу.

Но все эти мальчики и девочки — почему?

Опять-таки, ясно, что молодость всегда движется в противофазе по отношению к начальству своего поколения. Но даже и в этом случае есть зажигательная альтернатива — национализм (см. книжный магазин «Листва» в Москве и Петербурге). Но она сейчас — периферийная по отношению к основному потоку.

Тут есть какое-то фундаментальное нарушение возрастной психологии.

Очевидно же, что нынешний западный либеральный мир — тоталитарный, дисциплинарный, начисто лишенный духа свободы и жестко прописывающий все нормы повседневности — еще не на уровне махрового СССР, но уже где-то близко. Там ноль Вудстока, ноль панка, ноль джаза, назовите как хотите.

Как же так получается, что двадцать-плюс-летние этого не чувствуют и не ностальгируют по этим утраченным ценностям?

Когда двадцать-плюс было моим ровесникам — это переживание обступающего со всех сторон «офисно-развлекательного центра с бигмаком» было очень сильным — и почти всех нас (ну, кроме дегенератов а ля братья Дзядко, которые механически копировали жизнь своих родителей) рано или поздно прибивало к Лимонову, Дугину и всем прочим учителям сопротивления современности.

А теперь этого нет.

Меж тем, что такое тот офисно-торговый центр образца 2000 года по сравнению с нынешним психотерапевтическим тоталитаризмом? Так, приятные мелочи быта. Зайти, штаны купить. А тут — разверзается ад, огонь борьбы с которым поддерживают только старики-разбойники Путин и Трамп. Где же свежий нонконформизм?

Но сопротивление у новых поколений отсутствует — и, более того, есть активное стремление в мир дедушки Оруэлла, полный вперед к дисциплине, терапии, цензуре, незыблемости всех границ и таблеткам.

Это, повторюсь, очень трудно понять.