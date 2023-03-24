Про героев

Хороший вопрос, на который нужно внятно ответить: почему на «СВО» — и в этом отличие от Русской весны 2014 года — мы не видим героев?

То есть мы, несомненно, видим героев, но только в том случае, если эти самые «мы» глубоко погружены в ход событий. А «мы» как страна, как народ — не получили никаких новых и однозначных знаменитостей. Почему?

Либералы на это вам скажут нечто весьма предсказуемое.

Они вам скажут: «Россия ведет агрессивную войну на чужой территории, вот и нету героев».

А еще они вам скажут: «Россия ведет неудачную войну с отступлениями и поражениями, вот и нету героев».

Это — ложь.

И надо не растеряться, когда вы видите пропаганду такого рода, но иметь что ответить, хоть бы и самим себе.

Во-первых, Крымскую войну 1853-1856 года никак нельзя назвать удачной, она обернулась хоть и не слишком тяжелым, но все же очень обидным и драматичным поражением России. Однако оборону Севастополя, адмиралов Нахимова и Корнилова — помнят все, кто вообще что-то помнит о русской истории.

Во-вторых — и это намного важнее — один из самых известных русских военных героев за тысячу лет нашей истории Александр Васильевич Суворов всю свою жизнь — повторяю, всю свою жизнь, — воевал «на чужой территории» в ходе «агрессивных войн».

Он, Суворов, мало того, что нахально нарушал территориальную целостность Османской империи, так еще и боролся где-то в альпийских горах (что нам до тех гор, не так ли?) с французами, а еще подавлял майда.. то есть, простите, восстание Пугачева. А потом снова его подавлял, когда жестоко ставил на место поляков.

Никакой «обороной Москвы» Суворов никогда не занимался.

И, заметим, это никак не помешало ему стать супергероем России всех времен.

То же самое, кстати, касается и затоптанного Советской властью, но невероятно популярного при жизни генерала Скобелева.

Тот тоже Москву от захватчиков не оборонял, напротив, сам атаковал где-то далеко, — и ничего, стал звездой Российской империи номер один.

Так что и неудачные войны дают героев, и войны на «чужой» (в чьих-то глазах, не моих) территории дают героев.

А настоящая проблема с героями в том, что государственный аппарат, который от начала и до конца контролирует всю эту нашу нынешнюю историю — и контролирует очень плотно — просто не хочет, чтобы новые герои возникали. И тщательно блокирует такие перспективы.

И понятно почему.

Если у вас есть живой герой — кто знает, что он начнет говорить и как себя вести, если ему потом что-нибудь не понравится в действиях власти. Возможно, проявит лояльность, а если нет?

Если же вы делаете ставку на мертвых героев, то вы, тем самым, делаете акцент на необходимости за них отомстить — и сделать так, чтобы их смерть не была напрасной. А как же тогда переговоры?

Вот так и выходит, что храбрость наших военных видна внимательному человеку постоянно, но в Скобелевы, Суворовы и Стрелковы 2014 года их никто производить не спешит.

Тише, тише, не надо.

А то мало ли что.