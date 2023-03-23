{ 23 марта 2023 }

Между Сцилллой и Харибдой. Путь корабля российской государственности

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Прочёл автор очередной разбор полётов в интернете — сталинисты с антисталинистами отношения выясняли, тщательно подбирая цитаты, пиная оппонентов за их иноагентство и подробно разбирая, кто из их единомышленников и учеников остался работать в системе отечественного образования и культуры, какие связи в верхах у кого из них имеются и что они в своей жизни накосячили, в том числе по моральной и материальной части. Впечатление двойственное. Точнее всего его можно выразить словами давно покойного Вильяма Шекспира из «Ромео и Джульетта»: «Чума на оба ваши дома!». Некоторые исследователи полагают, что изначально классик английской литературы написал в качестве пожелания про сифилис или оспу, но в итоге остановился на чуме, что чрезвычайно благотворно сказалось на качестве русского перевода.

Так вот, впечатление все дискуссии людей, о которых речь, производят мрачное. С одной стороны, как правило, люди образованные, хорошего семейного происхождения и воспитания, умные (по крайней мере, на первый взгляд) и с отлично поставленной культурой речи. То есть тот самый «крем кремов» российской интеллигенции, который теоретически должен составлять красу и гордость страны. С другой — много ругани, обвинений и предъяв начальству на тему того, отчего вся первая категория ещё не на лесоповале, а некоторые её видные представители вполне себе в обойме и на гребне, хотя и не так, как в 90-е, когда только они и банковали. Опять же, как глянешь на то, чего, собственно, эта самая первая категория, вольный союз властителей дум и воспитателей подрастающих поколений несёт — минимальное, что им и по их поводу можно сказать: ну, вы дяденьки-тётеньки, и идиоты!!! Хотя и их оппоненты не умнее.

Что начальство наше не идеально, а во многом и вовсе ни к дьяволу не годится, его обвинители правы. Что к владению всем материальным и к управлению людьми и делами приходит хрен знает кто, хрен знает на основании чего и итоги деятельности этих чебурашек хрен знает какие — тоже. Что массу того, что в итоге пропадает, сгнивает на корню и разворовывается безумно жалко, тем более. Но это, увы, относится не только к нашему отечеству, но и ко всему человечеству, не исключая западных стран, которые они хвалят наперебой, любят взасос и готовы всё, что оттуда исходит воспринимать, как Б-жественное откровение, запинывая собственное до потери не только чувства меры (тут можно было бы брезгливо отойти в сторону — возрастное у людей расстройство психики или так, под настроение чушь несут, пускай врачи разбираются), но и национального суверенитета. А вот это уже опасно и для людей, составляющих большую часть населения страны, и для самого её существования.

Признать историческую вину России, раскаяться перед Америкой и пасть ей в ноги, помнится, ещё Новодворская предлагала. Ну, бабища была взбалмошная и совершенно бестолковая, но искренняя и корысти в ней не было. Амбиции там были бешеные, что было, то было, но какие-то детские, смешные. Так, облаять и дальше пойти. А вот у нынешних пожилых мальчиков и девочек из ФСР, ФБК и прочей политической шушеры такого рода они совсем не безобидны. И к власти они рвутся не для того, чтобы всем сирым и убогим стало хорошо, зло было наказано, а добро восторжствовало, а чтобы всё и всех подмять под себя и перекурочить под вашингтонские хотелки. И вот тогда самое вонючее из нашего нынешнего тем, кто доживёт, нектаром благоуханным покажется. Хорошо известно из истории, в том числе нашей недавней, начала и конца ХХ века. 

Отчего, к слову, основная масса населения своих освободителей видит в гробу в белых тапочках? Сталину она цену знает и возвращения к тем временам не хочет, да оно и невозможно. Насчёт истории страны тоже в курсе и никаких иллюзий не имеет, что подтверждают многочисленные русские и нерусские пословицы. Но сказки про демократию, цивилизованный Запад, прогресс, толерантность и прочую ахинею воспринимает исключительно через понимание того, что грабить его придут очередные оккупанты, которые к тому же сами находятся при последнем издыхании и в жутком раздрае, что заметно при первом же взгляде на всю ту гопу, которая их возглавляет. Что до того, что пишут и говорят светлоликие и с благими намерениями радетели покаяния страны, её немедленного разоружения, раздела и компенсации всем за всё, в том числе нынешнему Киеву…

За это сейчас можно в перспективе начать очень сильно огребать. И не от власти, которая по отношению к тем, кто её поносит, шельмует и намерен сокрушить, ведёт себя максимально корректно (попробовал бы кто-нибудь из них наехать на западное начальство так, как на российское, им бы на этом самом Западе головы на раз пооткручивали), а от обычного населения, которому осточертели призывы к покаянию, разоблачения и требования сдаться, повиниться и пойти в очередную кабалу с радостными песнями по этому поводу. Прав был Никита Хрущёв, наверное, что «своё г-вно малиной пахнет». А что до Сталина, Петра Первого, Ивана Грозного и всех прочих, кто у нас за столетия страну перелопачивал и кровью умывал, зачастую ради обычной прихоти, не бывают великие правители другими. Не выигрывают другие люди войн. Не создают и не сохраняют таких стран, как Российская империя и Советский Союз, в которых только их нынешние критики и могли родиться. 

Единство и борьба противоположностей это называлось у классиков марксизма. Первоисточники тщательнее штудировать надо было. Ну, и на окружающий мир глядеть не через розовые очки, как у нас вечно заведено. Нравится тебе что-то тамошнее, чище, лучше, цивилизованней и честнее нашего, не говоря уже о том, что оно красивее, вкуснее и духовитее по части амбре? Привей и разведи это дома, как отродясь все всегда в нашей стране и делали. Укорени и интегрируй. Глядишь, всё, что тебе нравилось ТАМ появится ЗДЕСЬ. Но сносить страну под ноль только для того, чтобы удовлетворить всякую сволочь, которая ей отродясь добра не желала, не желает и желать не будет, да ещё и гнобит санкциями, против неё воюя?! Предательство это. Самое настоящее предательство. Подлость. И что зачастую говорят об этом круглые дураки и делают это по-дурацки, дела не меняет. Так и живём между Сциллой и Харибдой. Карма.

Евгений Сатановский


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