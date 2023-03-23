Отметил для себя, что когда недавно барсуки (!) добились перекрытия двух оживлённых железнодорожных трасс в Нидерландах, прорыв своими норами насыпи под рельсами, их никто в Североатлантическом Альянсе не обвинил в работе на Россию в качестве диверсионной группы, заброшенной в голландские тылы по личному указанию Путина и даже Госдепартамент США не стал связывать эту подозрительную и в высшей мере вредоносную барсучью активность с Петровым и Башировым. Зря, конечно! В роли дрессировщиков боевых барсуков эти легендарные персонажи ещё не выступали. Отравителями, специализирующимися на использовании боевых отравляющих веществ были, склады с боеприпасами взрывали, хакерами были на американских выборах, а вот инцидент с барсуками как-то мимо них прошёл…

Непорядок это! Не могли барсуки просто так, без российской наводки и полного понимания ими Путина (термин такой в Германии есть: Путинферштейер), свои диверсионно-террористические норы под железнодорожными насыпями рыть. Туда, в норы эти, если что, такие объёмы взрывчатки под будущую рельсовую войну поместятся… Не барсуки, а какие-то белорусские партизаны! И как их только Еврокомиссия прошляпила… Наверное, ночами шли, с остановками на отдых, от самой российской границы, через помянутую Белоруссию, Польшу, Германию и Бельгию. Либо, того хуже, через Украину — на Венгрию и Австрию, а уже потом через Германию. И тогда вопрос: какие они на украинской территории норы успели прокопать?! Теперь понятно, отчего наши военные пути подвоза туда боеприпасов и военной техники из Европы вдребезги за последний год не разнесли, в соответствии с азами своей военной науки. Барсуков ждали!

Тут, понятное дело, автор изгаляется над НАТОвцами, которые нам открытые враги, а вовсе не над барсуками, которые хоть и невольные, но ценные и до крайности эффективные союзники. Барсуков он вообще уважает, относится к дикой природе с максимальной симпатией, признаёт её важность и ценность для человеческой цивилизации и необходимость с ней мирно сосуществовать. Однако, если всерьёз: тот же мегатеракт на «Северном потоке», по результатам которого три нитки газопровода из четырёх были взорваны… Всему миру яснее ясного, что это были американцы, при поддержке европейских союзников. Версия насчёт семи украинских диверсантов на яхте, нанятой то ли русскими, то ли украинскими олигархами, НЕ связанными с Зеленским, как-то не очень прокатила. А вдруг это…

Нет, не барсуки-подводники. Не до такой степени. Но, скажем, Петров и Баширов в сопровождении боевых нерп-террористов? Или гигантские кальмары, натренированные русской внешней разведкой, вместе с коллективом дельфинов-диверсантов и прочими обитателями атлантических океанских глубин, натравленных на свои собственные газопроводы Путиным специально для того, чтобы в их взрыве американцев обвинить? Ну, или там малайзийский «Боинг», в крушении которого, конечно, международный суд Россию обвинил, но по странному стечению обстоятельств не лично Путина, не Петрова с Башировым и не их ручных орлов. Или чаек. Или воробьёв, которые запросто могли помогать его сбить… Интересная версия, не хуже любой другой и с точки зрения западной логики, подтверждаемая историей с барсуками.