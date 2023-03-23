Что полезного Китай дал миру

Подумалось тут… Сколько полезного за тысячелетия своего существования Китай дал миру! Шёлк и фарфор, порох и компас, массу вкуснейших овощей и фруктов, китайскую кухню, многозарядные арбалеты и океанские корабли, бумагу и бумажные деньги, иероглифы и энциклопедии, памятники искусства и культуры… Вот, сейчас у нас опять исторический баланс отношений с этой страной пришёл в гармонию, что визит Си Цзинпиня в Москву и символизирует. Набраться бы чего от китайцев в очередной раз, пока опять на радио «Москву-Пекин» запускать можно, с поправкой по тексту насчёт того, что теперь не Сталин и Мао, а Владимир Путин и Си Цзинпинь слушают нас? Самое полезное дело, у соседей перенимать то, что у них лучше получается…

К примеру, долгосрочная стратегия развития страны — не основанная на эмоциях, жажде власти, ненависти к конкурентам и желании непременно подсидеть их любой ценой, включая сдачу всех и всяческих национальных интересов врагам. Трезвое понимание того, как мир устроен, каково место в нём нашей страны и каким должно быть её будущее. Ощущение того, что история государства непрерывна и она не может до какого-то момента идти верно, потом исказиться на три поколения, а затем снова вернуться на невесть отчего так названный «исконный путь», на самом деле скомбинированный из мифов, придуманных не самыми умными людьми в подтверждение своих идиотских теорий. И тут неважно, Уваров это был, Солженицын или Проханов с Дугиным.

Механизмы борьбы с казнокрадами и коррупционерами самое время у Китая заимствовать, включая методы и средства их наказания. Умение разыскивать и возвращать выведенные из страны деньги. Способы развития собственной экономики — реальной, а не виртуальной. И развития настоящего, а не имитационного, которое мы практикуем на протяжении десятков лет, добивая и то, что нам досталось от времён СССР, и то, что кому-то удалось построить после. Ну и по-мелочи. Как они за панд браконьеров наказывают? Нам бы также. А то от миллиона сайгаков едва 20 тысяч осталось, а от более чем миллиона диких северных оленей на Ямале — едва 300 тысяч с небольшим за последние лет 10-15. Причём рога их как раз на китайский рынок идут…