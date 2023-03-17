Ох и в интересное же время мы живём! На дворе новое Великое переселение народов, да такое, каких ещё в истории не бывало: гигантское, в котором участвуют миллионы человек, собираются участвовать десятки миллионов, а затрагивает оно сотни миллионов и миллиарды. Глобальный юг движется на Глобальный Север, меняя до неузнаваемости по дороге целые страны, да с какой скоростью! Опять же, сверхдержавы меняются местами: наша — СССР, по дури и корыстолюбию её начальства развалилась на части, Китай поднимается и вот-вот отожмёт этот статус у Соединённых Штатов, а те стоят на грани то ли развала, то ли междоусобицы, которой там не было со времён их Гражданской войны, то ли очередной мировой войны с участием как минимум нас и Китая (и, скорее всего, много кого ещё).

Одновременно идёт вовсю предсказанная Марксом и Энгельсом мировая революция. Да-да, та самая, настоящая, а не наша, Октябрьская, которую в своё время Ленин с Троцким в столь нелюбимой классиками полуфеодальной крестьянской Российской империи организовали, не собираясь ждать, пока сойдутся воедино все условия для неё, которые были этими самыми классиками предсказаны. Вот звёзды как раз сейчас и сошлись. И мир стал глобальным во всех смыслах этого слова, и государство отмирает со страшной силой, по крайней мере на Западе, где его заменяют и подменяют всевозможные НПО, лоббистские и общественные организации, а то и неформальные движения самого мутного толка и все те, кто ими крутит-вертит в своекорыстных интересах, типа Сороса, Обамы и прочей теневой сволочи.

Тот самый случай. И даже страны, где эта самая революция зародится и откуда она пойдёт по всему миру были названы абсолютно правильно: Соединённые Штаты и Великобритания. Там и полтора столетия назад общественная активность была наивысшей, а столкновения противостоящих групп населения самыми острыми, и сейчас не лучше. Только сами революционные группы уже не те, что в XIX веке. Какой к дьяволу революционный пролетариат?! Вот уж, кому нынешний бардак, творящийся в западном мире, ничего не сулит! А вот люмпенам всех и всяческих видов, квазиинтеллектуалам либерального толка, зачастую богатым как Крезы, левакам, контролирующим университеты, СМИ, социальные сети и целые правительства, а также всем прочим маргиналам планеты он предоставляет гигантские возможности.

Корыстолюбивая и властолюбивая шпана, алчная и отмороженная на всю голову, авантюристы, беззастенчиво эксплуатирующие все привычные понятия, от борьбы за экологию до пацифизма и от соблюдения прав человека до борьбы с расизмом, меняя их смысл на противоположный — вот революционные классы нашей эпохи. Так что наркоторговцы, уголовники, нацисты, расисты и сексуальные извращенцы всех типов и видов, не просто избавились от угрозы со стороны большинства населения, но наконец получили власть над этим большинством, к которой так долго стремились. Назовём это вслед за Йоной Голдом либеральным фашизмом и осознаем, против кого мы сражаемся на Украине!

Не вступив в открытое противостояние с нынешним антироссийским и антикитайским альянсом, сколоченным Соединёнными Штатами, мы подписывали смертный приговор не только себе и своей стране, но и всей современной цивилизации, а то и роду людскому, как таковому. Поскольку никаким отцам-основателям марксизма с их более чем консервативными жизненными пристрастиями, в страшном сне бы не приснилось, что их революционные теории торят дорогу для таких выродков, ублюдков, негодяев и тяжёлых дебилов, которые в итоге взяли их на вооружение. Тот самый случай, когда лекарство, призванное излечить болезни капитализма и его предшественников, оказалось много хуже самих этих болезней…